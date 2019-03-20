Видео: в Италии водитель поджег автобус с детьми

Пассажиров спасли через заднюю дверь, никто из них серьезно не пострадал. Во время задержания водитель сказал, что таким образом выразил протест против гибели мигрантов в Средиземном море.

Сообщается, что водитель автобуса - 47-летний уроженец Сенегала, но является гражданином Италии. Похитив детей и учителей, он около часа ездил с ними по провинции Кремона, сообщил глава Карабинеров Италии Лука Де Маркис телеканалу Sky24 TV.

Сгоревший автобус. ФОТО: Alberico/Fotogramma/Ropi / ZUMAPRESS.com

Один из находившихся в автобусе взрослых сообщил об инциденте властям, а один из учащихся основной школы позвонил родителям. Правоохранительные органы установили дорожные заграждения, и три транспортных средства карабинеров заставили автобус остановиться неподалеку от Милана.

Двое полицейских отвлекли на себя внимание водителя, который держал в руках канистру с бензином и зажигалку, в то время, как другие спасали пассажиров через заднюю дверь. Затем водитель поджег автобус.

Некоторым пассажирам понадобилась медицинская помощь, в основном из-за царапин и резаных ран, полученных во время спасательной операции.