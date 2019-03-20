Астану переименовали в Нурсултан в честь пожизненного "отца народа"

"Переименование столицы Астаны в честь Нурсултана Назарбаева подчеркнет величие его политической мудрости и исторической миссии для всех будущих поколений казахстанцев", - отметил аким (глава администрации) Астаны Бахыт Султанов.

"Уважаемые депутаты, вы знаете, что данный вопрос решается на нескольких уровнях, акимат горячо поддерживает идею нового главы государства о переименовании столицы Астаны в Нурсултан. Мы предлагаем также и вам поддержать инициативу президента Токаева и принять участие в становлении новых возможностей для развития нашей столицы", - сказал он.

В свою очередь, депутаты городского маслихата предложили, чтобы официальное название столицы звучало как Нур-Султан.

Предложение направлено в республиканскую ономастическую комиссию.

Ранее в среду на совместном заседании палат парламента Токаев предложил увековечить имя первого президента республики Назарбаева в названии столицы и переименовать Астану в Нурсултан.

19 марта казахстанский лидер Нурсултан Назарбаев подписал указ о сложении полномочий президента республики с 20 марта. Полномочия президента страны на оставшийся срок полномочий избранного президента, который истекает в апреле 2020 года, возложены на бывшего спикера сената парламента Токаева.