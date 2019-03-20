Государство обратилось к жителям Эстонии: запаситесь едой минимум на неделю

Министерство внутренних дел, Министерство экономики и коммуникаций и Спасательный департамент сегодня представили рекомендуемый пакет для семьи из четырех человек, который необходим, чтобы продержаться семь дней в экстренной ситуации.

По подсчетам государственных ведомств, стоимость изображенных на фото продуктов для двух взрослых и двоих детей составит 260 евро. Это минимальный набор вещей, необходимых для выживания в течение недели в случае кризиса. К счастью, в Эстонии еще не было кризисов, которые бы длились неделю или больше.

Запас еды, питья и лекарств во время кризиса - элементарен. Кроме того, обязательно под рукой должен быть какой-нибудь инструмент для проведения необходимых работ. Обязательно должно быть и средство для зажигания. Необходим также внешний аккумулятор для зарядки мобильного телефона и других устройств, нуждающихся в энергии.

Изолента может понадобиться в том случае, если нужно сделать герметичным какое-либо пространство. Она может пригодиться при согревании помещения или как препятствие для проникновения внутрь ядовитого воздуха.

Если из-за масштабного сбоя системы связи выйдут из строя, необходимым источником информации может оказаться обычное старомодное радио на батарейках. Сгодится и автомобильное радио. Поскольку из-за кризиса могут выйти из строя и топливные заправки, рекомендуется всегда иметь наполовину заполненный бак, чтобы в случае кризиса обеспечить себе возможность передвижения.

Вице-канцлер МВД Виола Мурд отметила, что государство рекомендует жителям запасаться необходимым по принципу "чем больше, тем лучше". Например, в Северных странах людям раньше рекомендовали иметь трехдневный запас на случай кризисных ситуаций, однако и там в последнее время советуют рассчитывать запасы на большее количество дней.

Мурд рекомендует продумать поведение в кризисной ситуации. Например, в случае масштабного отключения электричества. Сегодня во многие многоквартирные дома можно попасть через домофон, который питается от сетевого электричества. Нужно продумать варианты на случай отсутствия электроэнергии.

Самый дорогой предмет в рекомендуемом Спасательным департаментом наборе - бутылка с водным фильтром, которая стоит 50 евро. С ее помощью можно набрать воду из водоема с природным течением и употреблять ее как питьевую. Фильтр может очистить 1000 литров воды. Бутылка с фильтром все же предназначена на случай крайней необходимости. Спасательный департамент рекомендует на всякий случай иметь дома запас воды. На человека в день должно быть предусмотрено по меньшей мере три литра воды.

Несмотря на то, что вероятность катастрофы в Эстонии крайне мала, люди все же должны быть подготовлены на случай возможного кризиса. Например, от электроэнергии зависят почти все жизненно важные системы: связь, банковская сфера, канализация, водоснабжение и отопление. Если электроснабжение в Эстонии по какой-то причине прервется, через полдня выйдут из строя и другие жизненно важные услуги.