Правительство обсудит выдачу США троих граждан Эстонии

Трое мужчин обвиняются США в общей сложности по девяти пунктам по совершенным в 2017-2018 годах преступлениям.

В Эстонии предварительное производство о выдаче лица зарубежному государству ведут в Министерстве юстиции и Госпрокуратуре, для судебного рассмотрения законной допустимости выдачи и для выдачи полномочий в пределах компетенции исполнительной власти.

Ходатайство США о выдаче троих мужчин опирается на подписанное 8 февраля 2006 года межправительственное эстонско-американское соглашение.