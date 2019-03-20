Правительство обсудит выдачу США троих граждан Эстонии

Правительство на предстоящем в четверг заседании рассмотрит вопрос о выдаче США троих граждан Эстонии по запросу американского Министерства юстиции.
Трое мужчин обвиняются США в общей сложности по девяти пунктам по совершенным в 2017-2018 годах преступлениям.
В Эстонии предварительное производство о выдаче лица зарубежному государству ведут в Министерстве юстиции и Госпрокуратуре, для судебного рассмотрения законной допустимости выдачи и для выдачи полномочий в пределах компетенции исполнительной власти.
Ходатайство США о выдаче троих мужчин опирается на подписанное 8 февраля 2006 года межправительственное эстонско-американское соглашение.
Согласно этому договору, государства выдают друг другу лиц, которых подающее ходатайство государство подозревает, обвиняет или признает виновными в преступлениях, караемых сроком лишения свободы более, чем на год, или в случае более тяжких преступлений.