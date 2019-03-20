"Обсуждения очень технические и несексуальные": переговоры ЦП, Isamaa и EKRE продолжатся в понедельник

"Это не горящая тема, это тема, которая будет на переговорах в следующие дни, решения еще не выносили. Уверен, что очень больших разногласий не будет. Если кто-то спросит, останутся ли э-выборы или будут упразднены, то этого, конечно, не случится", - сказал Сеэдер, в то же время, по его словам, вторая ступень пенсионной системы обсуждаться будет.