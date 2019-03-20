"Обсуждения очень технические и несексуальные": переговоры ЦП, Isamaa и EKRE продолжатся в понедельник

Руководство Центристской партии, Isamaa и Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) в среду вечером проинформировали журналистов в Доме Стенбока, что переговоры о коалиции продолжатся в понедельник, передает Postimees.
В среду на переговорах обсуждались темы окружающей среды и вопросы э-государства.
Как сказал председатель Центристской партии Юри Ратас, создаваемая коалиция считает важными продолжение развития дигитального общества и международное сотрудничество в этой сфере.
"Конечно, это даст возможность сделать большой шаг вперед в сфере здравоохранения", - отметил Ратас, указывая на персональную медицину.
По словам председателя Isamaa Хелира-Валдора Сеэдера, распределение министерских портфелей еще не обсуждалось.
"Это не горящая тема, это тема, которая будет на переговорах в следующие дни, решения еще не выносили. Уверен, что очень больших разногласий не будет. Если кто-то спросит, останутся ли э-выборы или будут упразднены, то этого, конечно, не случится", - сказал Сеэдер, в то же время, по его словам, вторая ступень пенсионной системы обсуждаться будет.
"Обсуждения очень технические и несексуальные,- сказал председатель EKRE Март Хельме. - Мы продолжим эти переговоры на следующей неделе". По его словам, пауза не означает, что переговоры и работа по ним прерваны.