Пьяный вдрызг водитель превратил выигранный автомобиль в металлолом

А именно: 9 октября прошлого года на этой самой машине Валуоя спровоцировал в Йыгева тяжелое ДТП. На улице Суур он врезался в автомобиль Volkswagen Touareg, а затем протаранил грузовик на шоссе Пийбе. В результате аварии Renault стал непригодным к употреблению.

Сам пострадал

Тогда авария на одном из важнейших перекрестков Йыгева вызвала затор. Очевидцы говорили, что Renault до первого столкновения несколько сотен метров мчался по улице Суур. Как утверждается, скорость машины значительно превышала допустимую. На то, что показания очевидцев соответствуют действительности, указывает и запись с камеры видеонаблюдения на находящейся рядом заправке Neste. На видеозаписи хорошо видно, что набранная Renault скорость окончательно сошла на нет только после столкновения с грузовиком.

Сразу после ДТП у Вабаоя зафиксировали уголовно наказуемую степень алкогольного опьянения. Сам он пострадал, кроме него, еще один человек нуждался в медицинской помощи. Поскольку виновнику ДТП была нужна госпитализация, полиция не арестовала его после ДТП.

Теперь прокуратура предъявила обвинение виновнику ДТП в нетрезвом вождении, материалы уголовного дела переданы в суд. За вождение с уголовно наказуемой степенью алкогольного опьянения суд может приговорить Вабаоя к лишению свободы на срок до трех лет.

Возможно и наказание по совокупности приговоров, потому что нетрезвое вождение и провоцирование ДТП - не единственное преступление в списке грехов Вабаоя.

Действующее наказание

У Вабаоя есть также действующее наказание за приобретение и оборот амфетамина и метамфетамина в крупных размерах. За это суд в 2017 году приговорил его к трем с половиной годам заключения условно с трехлетним испытательным сроком. В тот раз, когда полиция задержала Вабаоя за наркопреступления, он попытался выcыпать наркотики из окна этого самого Renault.

Поскольку Вабаоя совершил новое преступление во время испытательного срока, прекращение уголовного дела по принципу оппортунитета, то есть в рамках договорного производства, - исключено.

Пресс-секретарь Лыунаской окружной прокуратуры Каури Синкевичус пояснил, что, если осужденный совершит новое преступление после оглашения приговора, но перед полным отбыванием наказания, к новому наказанию, как правило, добавляется неотбытая часть предыдущего.

Tartu Postimees обратился к адвокату Вабаоя Марине Валге, но она отказалась давать комментарии.