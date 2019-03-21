Яна Тоом пожаловалась на Михаила Стальнухина в суд чести Центристской партии

"Жалоба подана, но наши правила не предполагают публикации ее содержания в СМИ. Но могу сказать, что она касается деятельности Стальнухина во время предвыборной кампании, которая была направлена на подрыв моей кампании. В целом это сказалось на результате партии", - рассказала Яна Тоом Rus.err.