Тарасова и Морозов победу не удержали, Зaбияко и Энберт взяли бронзу

Россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов завоевали серебро, Наталья Забияко и Александр Энберт – бронзу.

Чемпионами с мировым рекордом в произвольной программе и по сумме двух программ стали китайцы Вэньцзинь Суй и Цун Хань.

Наталья Забияко и Александр Энберт прокомментировали свое выступление на чемпионате мира в Сайтаме, где завоевали бронзу.

«Сделали все на тренировках, сделали все на соревнованиях, получили отличные эмоции от этого. Мы прибавили в скорости, в чистоте элементов. На Гран-при были чистые хорошие прокаты, но здесь мы показали самый чистый прокат в плане исполнения элементов и эмоций. У всех свои проблемы, мы идем и делаем все, что от нас зависит», – рассказал Энберт.

«Эмоции были потрясающие, особенно после проката, когда поняли, что сделали все, что могли. Стоять здесь на пьедестале очень важно, но все проблемы надо оставить в прошлом», – отметила Забияко.

Чемпионат мира

Сайтама, Япония

Пары

Итоговое положение

1. Вэньцзинь Суй – Цун Хань (Китай) – 234,84 (мировой рекорд)

2. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия) – 228,47

3. Наталья Забияко – Александр Энберт (Россия) – 217,98

4. Чэн Пэн – Цзинь Ян (Китай) – 215,84

5. Ванесса Джеймс – Морган Сипре (Франция) – 215,19

6. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский (Россия) – 210,31

7. Кирстен Мур-Тауэрс – Майкл Маринаро (Канада) – 200,02

8. Николь Делла Моника – Маттео Гуаризе (Италия) – 195,74

9. Эшли Кэйн – Тимоти ЛеДюк (США) – 193,81

10. Мириам Циглер – Северин Кифер (Австрия) – 178,66

Произвольная программа

1. Вэньцзинь Суй – Цун Хань (Китай) – 155,60 (мировой рекорд)

2. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия) – 147,26

3. Ванесса Джеймс – Морган Сипре (Франция) – 146,52