Тарасова и Морозов победу не удержали, Зaбияко и Энберт взяли бронзу

Россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов завоевали серебро, Наталья Забияко и Александр Энберт – бронзу.
Чемпионами с мировым рекордом в произвольной программе и по сумме двух программ стали китайцы Вэньцзинь Суй и Цун Хань.
Наталья Забияко и Александр Энберт прокомментировали свое выступление на чемпионате мира в Сайтаме, где завоевали бронзу.
«Сделали все на тренировках, сделали все на соревнованиях, получили отличные эмоции от этого. Мы прибавили в скорости, в чистоте элементов. На Гран-при были чистые хорошие прокаты, но здесь мы показали самый чистый прокат в плане исполнения элементов и эмоций. У всех свои проблемы, мы идем и делаем все, что от нас зависит», – рассказал Энберт.
«Эмоции были потрясающие, особенно после проката, когда поняли, что сделали все, что могли. Стоять здесь на пьедестале очень важно, но все проблемы надо оставить в прошлом», – отметила Забияко.
Чемпионат мира
Сайтама, Япония
Пары
Итоговое положение
1. Вэньцзинь Суй – Цун Хань (Китай) – 234,84 (мировой рекорд)
2. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия) – 228,47
3. Наталья Забияко – Александр Энберт (Россия) – 217,98
4. Чэн Пэн – Цзинь Ян (Китай) – 215,84
5. Ванесса Джеймс – Морган Сипре (Франция) – 215,19
6. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский (Россия) – 210,31
7. Кирстен Мур-Тауэрс – Майкл Маринаро (Канада) – 200,02
8. Николь Делла Моника – Маттео Гуаризе (Италия) – 195,74
9. Эшли Кэйн – Тимоти ЛеДюк (США) – 193,81
10. Мириам Циглер – Северин Кифер (Австрия) – 178,66
Произвольная программа
1. Вэньцзинь Суй – Цун Хань (Китай) – 155,60 (мировой рекорд)
2. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия) – 147,26
3. Ванесса Джеймс – Морган Сипре (Франция) – 146,52
4. Наталья Забияко – Александр Энберт (Россия) – 144,02