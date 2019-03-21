Чт, 21.03.2019
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Прокуратура Германии подозревает 21 спортсмена из 8 стран в применении кровяного допинга

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epa07401364 Dieter Csefan (L) of the Austrian federal police and Hansjoerg Mayr (R), spokesperson of the Innsbruck public prosecutor, attend a press conference in Innsbruck, Austria, 27 February 2019. According to reports seven people have been arrested at the Nordic Skiing World Championships in Seefeld, Austria, in raids against organised doping. EPA/CHRISTIAN BRUNA

ФОТО: CHRISTIAN BRUNA / EPA

Прокуратура Германии подозревает по меньшей мере 21 спортсмена из 8 стран в применении кровяного допинга, передает sports.ru.

Государственный прокурор Мюнхена Кай Гребер отметил, что подозреваемые атлеты представляют пять видов спорта – три зимних и два летних. Под подозрение попали спортсмены из Германии, Австрии, Италии, Швеции, Финляндии, Эстонии, Хорватии, Словении и Гавайев. 

В феврале полиция Германии задержала спортивного доктора из клиники в немецком Эрфурте по подозрению в распространении допинга среди спортсменов.

На чемпионате мира по лыжным видам спорта в Зеефельде были арестованы два его помощника и пять лыжников, которые пользовались их услугами. 

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