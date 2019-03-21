Прокуратура Германии подозревает 21 спортсмена из 8 стран в применении кровяного допинга

Прокуратура Германии подозревает по меньшей мере 21 спортсмена из 8 стран в применении кровяного допинга, передает sports.ru.
Государственный прокурор Мюнхена Кай Гребер отметил, что подозреваемые атлеты представляют пять видов спорта – три зимних и два летних. Под подозрение попали спортсмены из Германии, Австрии, Италии, Швеции, Финляндии, Эстонии, Хорватии, Словении и Гавайев.
В феврале полиция Германии задержала спортивного доктора из клиники в немецком Эрфурте по подозрению в распространении допинга среди спортсменов.
На чемпионате мира по лыжным видам спорта в Зеефельде были арестованы два его помощника и пять лыжников, которые пользовались их услугами.