Прокуратура Германии подозревает 21 спортсмена из 8 стран в применении кровяного допинга

Государственный прокурор Мюнхена Кай Гребер отметил, что подозреваемые атлеты представляют пять видов спорта – три зимних и два летних. Под подозрение попали спортсмены из Германии, Австрии, Италии, Швеции, Финляндии, Эстонии, Хорватии, Словении и Гавайев.

В феврале полиция Германии задержала спортивного доктора из клиники в немецком Эрфурте по подозрению в распространении допинга среди спортсменов.