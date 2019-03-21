Чт, 21.03.2019
Я встречался с Мартом Хельме – что бы он ни говорил на публике, он не любит русских. Абдул Тюрей

"Ювентус" из-за Роналду не сыграет в США

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Cristiano Ronaldo of Juventus during the UEFA Champions League Round of 16 match at the Allianz Stadium, Turin, Italy. Picture date 12th March 2019. Picture credit should read: Jonathan Moscrop/Sportimage via PA Images

ФОТО: Jonathan Moscrop / Sportimage/PA Images

«Ювентус» летом проведет предсезонное турне в Азии, а не в США. 

Организаторы турнира в Америке, как сообщает The New York Times, решили провести его без «Ювентуса» и форварда Криштиану Роналду, что исключит риск задержания португальца властями в рамках расследования по делу об изнасиловании.

Туринский клуб имеет многолетнее соглашение об участии в Международном кубке чемпионов, который организован компанией Relevent Sports. Ожидается, что «Ювентус» проведет матчи в Китае и Сингапуре с «Тоттенхэмом» и «Манчестер Юнайтед».

Осенью американская модель Кэтрин Майорга заявила, что Роналду изнасиловал ее в Лас-Вегасе в июне 2009 года.

В 2010 году Майорга подписала соглашение о неразглашении с юристами игрока, за молчание она получила 375 тысяч долларов.

В 2018-м Майорга подробно рассказала обо всем, в сентябре полиция возобновила дело.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ