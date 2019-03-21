Не только такси: Bolt займется доставкой еды

“Мы работаем в Bolt мудро и эффективно ради того, чтобы предложить клиентам услуги на самом высоком уровне. В случае транспортных услуг это означает, что наши водители платят меньшую посредническую плату и пассажиры дешевле передвигаются до места назначения. Это способствует нашему быстрому росту на фоне конкурентов”, - говорит основатель и исполнительный директор Bolt Маркус Виллиг.

Среди первых городов, где появится новая услуга доставки еды, будут Таллинн, Хельсинки и Кейптаун в Южной Африке. “Мы думаем, что у услуги доставки еды на дом есть большой потенциал. У нас есть опыт, технологии, сеть водителей и миллионы пользователей в Европе и Африке. Мы сможем использовать свой опыт для того, чтобы предложить именно такую услугу доставки еды, какую хотят видеть клиенты”, - говорит он.