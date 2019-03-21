Симсон извинилась перед гинекологами за высказывание Хельме

Вице-председатель Центристской партии Кадри Симсон извинилась за высказывания зампреда EKRE Мартина Хельме в адрес эстонских гинекологов, передает Rus.err.
"Если Юри Ратас не смог или не успел извиниться перед эстонскими гинекологами, то я прошу у них прощения от имени Центристской партии. Я сталкивалась со многими гинекологами, которые посвящают себя работе, чтобы женщины могли получать хорошую медицинскую помощь, чтобы рождалось много здоровых детей, однако, действительно, иногда здоровье женщины требует прерывания беременности, но это не простая процедура ни для женщины, ни для врача", - заявила Симсон накануне вечером в эфире ETV.
Хельме на этой неделе обвинил врачей в нарушении клятвы Гиппократа, сказав, что в Эстонии "ежегодно убивают 4500 детей до их появления на свет".
По его словам, EKRE ставит перед собой цель снизить количество абортов без медицинских показаний, в том числе за счет отказа финансирования таких операций из бюджета.