Симсон извинилась перед гинекологами за высказывание Хельме

"Если Юри Ратас не смог или не успел извиниться перед эстонскими гинекологами, то я прошу у них прощения от имени Центристской партии. Я сталкивалась со многими гинекологами, которые посвящают себя работе, чтобы женщины могли получать хорошую медицинскую помощь, чтобы рождалось много здоровых детей, однако, действительно, иногда здоровье женщины требует прерывания беременности, но это не простая процедура ни для женщины, ни для врача", - заявила Симсон накануне вечером в эфире ETV.