Чемпион UFC провалил допинг-тест

О положительном результате теста Диллашоу узнал от Американского антидопингового агентства (USADA) и Атлетической комиссии штата Нью-Йорк. Следы какого именно препарата были обнаружены в его организме, боец не указал. Сейчас же его команда пытается понять, как это произошло и как разрешить эту ситуацию.