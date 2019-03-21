Данные нового исследования Института философии и социологии Латвийского университета, проведенного спустя пять лет после оккупации Крыма, указывают, что жители стран Балтии стали меньше опасаться военной угрозы со стороны России. Появляется вопрос: почему и какой из этого можно сделать вывод?

15 марта Институт философии и социологии Латвийского университета опубликовал исследование "Потенциал поляризации Балтийского общества", в рамках которого был проведен опрос общественного мнения об отношении балтийского общества к геополитической картине в регионе. Результаты опроса показали интересную тенденцию: в Латвии, Литве и Эстонии все меньше людей считают Россию военной угрозой. В то же время жители этих стран не выступают за смягчение санкций против России.

Например, в 2015 году в Латвии 29,5% опрошенных считали, что Россия скорее представляет военную угрозу, а в 2019 году это число снизилось до 26,1%. Кроме того, количество людей, которые твердо уверены, что Россия представляет собой военную угрозу, сократилось на 2,8 процентных пункта. В то же время тех, кто считает, что внешняя политика Москвы не представляет угрозы, становится все больше и больше. Незначительно уменьшилось количество людей, которые думают, что Кремль не несет никакой угрозы, говорят опубликованные порталом lsm.lv данные. Подобные тенденции в отношении России наблюдаются в других странах Балтии - в Литве, а также в Эстонии.

Если говорить о санкциях, то в 2016 году в Литве примерно 25% жителей считали, что санкции против России должны быть сохранены на нынешнем уровне, а в 2019 году процент достиг 40%. В Латвии это число остается примерно 18% (2016) и 28% (2019), указывают опубликованные lsm.lv инфографики. В то же время наблюдается резкое сокращение числа людей, которые считают, что санкции ЕС против России должны быть усилены.

Как объяснить эту динамику?

Такое изменение общественного мнения не является чем-то необычным. Несмотря на усиленное внимание к деятельности России в медийном пространстве стран Балтии, Москва в последние годы не сделала ничего настолько громкого, чтобы вызвать беспокойство по поводу возможного будущего вторжения. Даже относительно недавняя агрессия в Керченском проливе не привела к военному продолжению и быстро потеряла внимание как Балтии, так и всего мира. Кроме того, конфликт на Украине (наиболее заметное проявление российской агрессии) уже не настолько обострен, указал в интервью порталу TVNET исследователь Института философии и социологии Латвийского университета Мартиньш Капран.

Исследователь также выражает мнение, что параллельно с ослаблением украинского конфликта, в течение этих пяти лет в странах Балтии наблюдался устойчивый экономический рост.

Именно это заставляет людей меньше беспокоиться о внешних событиях и кризисах. По словам Капрана, если бы в Латвии в настоящее время были экономические проблемы, угроза со стороны России воспринималась бы более серьезно.

Кремль. ФОТО: RIA Novosti/Scanpix

Наконец, исследователь приводит еще одно логическое обоснование - тот факт, что Крым сейчас незаконно включен в состав России, больше не кажется людям таким необычным, как это было прежде. В принципе, люди начали принимать нынешнюю ситуацию, говорит исследователь. Однако это не обязательно означает, что оккупация Крыма поддерживается. Вот почему восприятие сохранения санкций (несмотря на нежелание активнее выступать против России) возросло. Поддержка усиления военного присутствия НАТО в Прибалтике также увеличилась, говорит Капран.

Более широкая тенденция на Западе

Результаты исследования показывают, что, хотя проявления российской агрессии мы чувствуем более ярко, балтийские общества также действуют по модели, аналогичной другим западным странам: напряжение-расслабление, напряжение-расслабление. "Чтобы понять, что я имею в виду, необходимо оглянуться назад - в 2008 год, когда Россия напала на Грузию и оккупировала территорию Южной Осетии и Абхазии. Хотя во время войны и вскоре после нее чувство опасности в Балтии и на Западе было выше, через некоторое время оно рассеялось и возобновилось после событий в Украине", - указывает Мартиньш Капранс.

"Можем говорит о цикличности чувств угрозы, так как уже на нынешнем этапе Запад более дружелюбен по отношению к России". Cледователь отмечает, что это нельзя сравнивать с ситуацией после войны в Грузии. Ядра Запада - Франция, Германия и США - поддерживали Украину и ее территориальную целостность. Кроме того, недавно Америка ввела новые санкции против российских чиновников.

Марис Цепуритис, исследователь Центра восточноевропейских исследований, отмечает в интервью TVNET, что такая тенденция наблюдается во всем мире, потому что люди воспринимают угрозы более остро, если события хронологически являются более свежими.

В некотором смысле, сама Россия могла бы попытаться положить конец чувству опасности во всей Западной Европе, поскольку одна из ее ключевых внешнеполитических стратегий заключается в том, чтобы не дать ЕС и НАТО договориться о твердой позиции в отношении Москвы. "Россия долго пыталась снять с себя образ создателя опасности и сосредоточиться на других вопросах. Например, они интерпретируют санкции Запада не как связанные с деятельностью в Восточной Украине, а только с экономической сферой, и подчеркивают, что только экономические решения разрешат этот конфликт", - подчеркивает Цепуритис.

ФОТО: AP/Scanpix

В этом контексте важно понимать, что результаты вышеупомянутого исследования указывают об увеличении количества людей, которые считают, что правительство Киева будет также отвечать за проблемы в Украине. Капран в интервью указывает, что одной из причин этого является российская пропаганда в Балтии.

В свою очередь, Марис Цепуритис, отвечая на вопрос о роли Украины в продвижении этого предположения как в Балтии, так и в мире, указывает, что общество не всегда имеет представление о том, что, в конце концов, в Украине происходит. "Если мы людей тщательно ознакомим с фактом, что Украина de facto ведет войну с Россией, тогда им станет понятней мотивация правительства Киева принять меры, которые в мирное время не принимают. В качестве примера можно упомянуть усилия по достижению соглашения о поставках оружия, а также более активное сотрудничество с Западом", указывает Цепуритис.

Какие можно сделать выводы?

"Остается открытым вопрос: такое «новое» понимание угрозы полезно для нашей безопасности? Скажу, что скорее да, чем нет.

Непреувеличение агрессивной роли России является положительным фактором, так как люди могут более критично посмотреть на распространяющиеся в информационном пространстве новости о России и не поднимать лишнюю панику.

Тем более, что наш регион для Кремля не является главным приоритетом, и его внимание сосредоточено на Украине, Беларуси и Центральной Азии.

Также в этом контексте может измениться мнение, что русскоязычное меньшинство Балтийских стран является серьезной угрозой безопасности, и в связи с этим может снизиться выраженная неприязнь по отношению к ним. Это первоочередная важность, так как интегрированные русскоговорящие дают меньшую возможность для Кремля ими манипулировать и повторить сценарий "зеленых человечков".

Необходимо вернуться к результатам исследования, упомянутым в начале статьи, в которых говорится, что поддержка присутствия солдат НАТО и соблюдения санкций возросла.

Они свидетельствуют о том, что мы осознаем серьезность ситуации и понимаем, что русский медведь не спит во время зимы, а точит свои когти.