Киберспорт стал для ФИФА доходнее чемпионатов мира

За четырехлетний цикл организация получила рекордный доход – 6,42 млрд долларов против 5,72 млрд в 2011-2014 годах. Таким образом резервы ФИФА достигли 2,74 млрд долларов.

Продажи билетов на чемпионат мира, прошедший прошлым летом в России, принесли ФИФА 541 млн долларов. По этом показателю ЧМ-2018 обошел ЧМ-2014, прошедший в Бразилии, на 14 млн долларов.

Доход от продажи прав на телетрансляции вырос на 20% по сравнению с предыдущим циклом и составил 3,13 млрд долларов.

Также в ФИФА отметили, что важными источниками дохода с 2015-го по 2018-й стали киберспорт и лицензирование электронных развлечений. За четыре года они принесли 600 млн долларов – на 114% больше, чем с 2011-го по 2014-й.