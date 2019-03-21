Ольга Иванова: Юри Ратас смог бы создать коалицию и с чертом лысым

«Так вот какая сегодня складывается ситуация: путем интриг, нежеланием признать свое поражение или просто отдать кресло, на котором так тепло сиделось два года, человек начинает предавать все – избирателей, все свои программные пункты! Наверно, если бы черт лысый прошел в парламент и имел бы свою фракцию, с ним бы он тоже составил коалицию, лишь бы не лишиться своего кресла. Это ненормально», - раскритиковала Иванова поступки Ратаса, добавив, что политик никогда не должен цепляться за конкретное место он должен выступать и защищать программу своей партии.