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  • Ольга Иванова: Юри Ратас смог бы создать коалицию и с чертом лысым

Ольга Иванова: Юри Ратас смог бы создать коалицию и с чертом лысым

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Ольга Лебедева.

ФОТО: Päevaintervjuu screenshot

В среду, 20 марта, в дискуссионной передаче «Кто кого?» на ETV+ обсуждали вопросы, связанные с участием в коалиционных переговорах Консервативной народной партии Эстонии (EKRE).

Внефракционный депутат Рийгикогу XIII созыва, экс-центристка Ольга Иванова, подчеркнувшая, что 3 марта народ Эстонии высказал свою волю - победила Партия реформ, возмущена действиями нынешнего премьер-министра Юри Ратаса, инициировавшего коалиционные переговоры с EKRE и «Отечеством», передает Rus.ERR.

«Так вот какая сегодня складывается ситуация: путем интриг, нежеланием признать свое поражение или просто отдать кресло, на котором так тепло сиделось два года, человек начинает предавать все – избирателей, все свои программные пункты! Наверно, если бы черт лысый прошел в парламент и имел бы свою фракцию, с ним бы он тоже составил коалицию, лишь бы не лишиться своего кресла. Это ненормально», - раскритиковала Иванова поступки Ратаса, добавив, что политик никогда не должен цепляться за конкретное место он должен выступать и защищать программу своей партии.

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