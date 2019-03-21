Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Осло за 69 евро!

Портал путешествий Postimees подготовил очередную подборку самых дешевых и интересных авиарейсов с сайта trip.ee и lennuleidja.ee
Туда-обратно из Таллинна на Гран-Канарию начиная с 231 евро
Туда-обратно из Таллинна в Сингапур начиная с 483 евро
Туда-обратно из Таллинна на Коста-Рику начиная с 590 евро
Туда-обратно из Таллинна в Вашингтон начиная с 303 евро
Туда-обратно из Таллинна в Дубай начиная с 311 евро
Туда-обратно из Таллинна в Лондон начиная с 64 евро
Туда-обратно из Таллинна в Осло начиная с 69 евро
Туда-обратно из Таллинна в Берлин начиная с 89 евро
Туда-обратно из Таллинна в Афины начиная со 101 евро
Туда-обратно из Хельсинки в Пхукет начиная с 417 евро