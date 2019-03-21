Важная информация для владельцев ИД-карт

Портал дигитальных подписей DigiDoc меняет название на Dokobit. Кроме того, подписывать документы дигитально вскоре можно будет и с мобильных телефонов, пишет Postimees.
По словам представителя Dokobit UAB в Эстонии Катри Линдау, новое название и визуальная идентичность точнее отображают суть предприятия.
"Вместе с новым брендом этой весной мы выпустим и мобильные приложения для платформ iOS и Android, которое позволит пользователям удобно дигитально подписывать документы со смартфонов, используя для этого Mobiil-ID и Smart-ID", - добавила Линдау.
Сейчас на портале подписано свыше 1,2 млн документов. Dokobit используют как частные лица, так и бизнес-клиентв, в том числе такие предприятия, как SEB, Telia, SK ID Solutions, Eesti Gaas и Workis.