Важная информация для владельцев ИД-карт

По словам представителя Dokobit UAB в Эстонии Катри Линдау, новое название и визуальная идентичность точнее отображают суть предприятия.

"Вместе с новым брендом этой весной мы выпустим и мобильные приложения для платформ iOS и Android, которое позволит пользователям удобно дигитально подписывать документы со смартфонов, используя для этого Mobiil-ID и Smart-ID", - добавила Линдау.