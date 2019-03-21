В этот день Георг Отс всегда угощал коллег домашним вином

Георг Отс подарил нам целую музыкальную эпоху и оставил прекрасное наследие. Каждый хотел бы прикоснуться к этому магическому имени. Сегодня в 11:00 от лебединого пруда в Кадриорге на линию отправится трамвай, названный в честь Георга Отса, пройдет праздничный концерт. А 28 апреля в концертном зале «Эстония» состоится совместное выступление солистов Эстонии и России, в том числе, солистов Национальной оперы Эстония – все это в честь легендарного певца и актера.