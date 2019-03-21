В этот день Георг Отс всегда угощал коллег домашним вином

Почти век назад в это день, 21 марта, родился великий человек – эстонский оперный и эстрадный певец Георг Карлович Отс. Он покорял сердца слушателей спокойной, благородной академической манерой пения, большим чувством достоинства и безупречным вкусом. В него были влюблены все женщины страны.
Георг Отс подарил нам целую музыкальную эпоху и оставил прекрасное наследие. Каждый хотел бы прикоснуться к этому магическому имени. Сегодня в 11:00 от лебединого пруда в Кадриорге на линию отправится трамвай, названный в честь Георга Отса, пройдет праздничный концерт. А 28 апреля в концертном зале «Эстония» состоится совместное выступление солистов Эстонии и России, в том числе, солистов Национальной оперы Эстония – все это в честь легендарного певца и актера.
В подготовке концерта участвует современник, друг и коллега Георга Отса, многолетний художественный руководитель театра Арне Микк. Мы спросили, как же Георг Отс отмечал свои дни рождения? «Угощал нас домашним вином, которое делал сам», - с улыбкой вспоминает Арне Микк.
С днем рождения, великий Георг Отс!