Ha Олимпиаде в Корее действовала допинговая сеть, связанная с клиникой Шмидта

Сообщается, что на данный момент, помимо самого Шмидта, было арестовано четыре его помощника, которые и были связующим звеном между клиникой и спортсменами на Олимпиаде.

Помимо кровяного допинга, в котором уже уличили клинику и ряд её клиентов, медики испытывали на спортсменах неизвестные препараты и побочные эффекты от них. Так, в одном из случаев спортсмен почувствовал насколько сильный жар, что был вынужден погрузить руки в снег для того, чтобы они охладились.