Чт, 21.03.2019
"Отсутствие возможности законно использовать лекарственные препараты из конопли – это уже дикость и позор!" Андрей Гудим
  • Rus.Postimees.ee
  • Спорт
  • Ha Олимпиаде в Корее действовала допинговая сеть, связанная с клиникой Шмидта

Ha Олимпиаде в Корее действовала допинговая сеть, связанная с клиникой Шмидта

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Запрещенные препараты (допинг).

ФОТО: SANDER ILVEST/PM/SCANPIX BALTICS

На протяжении Олимпийских игр – 2018 в Пхёнчхане (Южная Корея) действовала глобальная допинговая сеть, напрямую связанная с клиникой доктора Марка Шмидта в Эфрурт (Германия). Таковы результаты расследования немецкого телеканала ARD, о котором сообщает championat.com.

Сообщается, что на данный момент, помимо самого Шмидта, было арестовано четыре его помощника, которые и были связующим звеном между клиникой и спортсменами на Олимпиаде.

Помимо кровяного допинга, в котором уже уличили клинику и ряд её клиентов, медики испытывали на спортсменах неизвестные препараты и побочные эффекты от них. Так, в одном из случаев спортсмен почувствовал насколько сильный жар, что был вынужден погрузить руки в снег для того, чтобы они охладились.

ARD сообщает о 21 клиенте Шмидта из 8 стран мира. За сезон доктор благодаря своим экспериментам зарабатывал на них более € 100 тыс.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ