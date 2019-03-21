Больше никаких секретов: Huawei открыла странички предзаказа Huawei P30 и P30 Pro

Именно эти смартфоны должны стать новыми королями ночной съемки, кроме того, они получат очень качественный зум без потери качества (10-кратный у старшей модели) и позволят снимать впечатляющие видеоролики, находясь в правильных руках, пишет ixbt.com.

На официальных сайтах Huawei в различных европейских регионах уже открылись странички Huawei P30 и P30 Pro с высококачественными изображениями, которые утекли в сеть накануне. При попытке оформить предварительный заказ вы получите уведомление об ошибке, что логично, так как предзаказы должны открыть только после официального анонса.

Подтверждена информация о том, что в европейском регионе покупатели P30 получат в качестве бонуса при оформлении предварительного заказа беспроводную колонку Sonos, а за предзаказ Huawei P30 Pro полагается такая колонка и беспроводная зарядная станция.

Что касается даты выхода, то Huawei P30 и P30 Pro в Европе поступят в продажу 7 апреля, а не 5 числа того же месяца, как сообщалось ранее.

Страничку Huawei P30 и P30 Pro открыли и на официальном сайте Huawei в Эстонии.