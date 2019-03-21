Чт, 21.03.2019
"Было бы уместнее спросить, готовы ли мы к неожиданному ухудшению экономических условий". Расмус Каттай

Больше никаких секретов: Huawei открыла странички предзаказа Huawei P30 и P30 Pro

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Huawei P30 Pro

ФОТО: Internet

Компания Huawei, похоже, решила отпустить ситуацию с утечками материалов по смартфонам Huawei P30 и P30 Pro, которые должны быть анонсированы только в следующий вторник, но секретов по ним уже не осталось. 

Именно эти смартфоны должны стать новыми королями ночной съемки, кроме того, они получат очень качественный зум без потери качества (10-кратный у старшей модели) и позволят снимать впечатляющие видеоролики, находясь в правильных руках, пишет ixbt.com.

Больше никаких секретов. Huawei открыла странички предзаказа Huawei P30 и P30 Pro
 
Больше никаких секретов. Huawei открыла странички предзаказа Huawei P30 и P30 Pro
 

На официальных сайтах Huawei в различных европейских регионах уже открылись странички Huawei P30 и P30 Pro с высококачественными изображениями, которые утекли в сеть накануне. При попытке оформить предварительный заказ вы получите уведомление об ошибке, что логично, так как предзаказы должны открыть только после официального анонса.

Больше никаких секретов. Huawei открыла странички предзаказа Huawei P30 и P30 Pro
 

Подтверждена информация о том, что в европейском регионе покупатели P30 получат в качестве бонуса при оформлении предварительного заказа беспроводную колонку Sonos, а за предзаказ Huawei P30 Pro полагается такая колонка и беспроводная зарядная станция.

Больше никаких секретов. Huawei открыла странички предзаказа Huawei P30 и P30 Pro
 

Что касается даты выхода, то Huawei P30 и P30 Pro в Европе поступят в продажу 7 апреля, а не 5 числа того же месяца, как сообщалось ранее.

Страничку Huawei P30 и P30 Pro открыли и на официальном сайте Huawei в Эстонии.

Презентация Huawei P30 и P30, которая теперь уже считается формальностью, ожидается 26 марта.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ