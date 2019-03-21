Две трети депутатов парламента против выхода из состава Евросоюза, и они не позволят выйти без соглашения.

Да, брекзитеры правы, что достигнутое Терезой Мэй соглашение ужасно. Но если им дадут шанс вновь проголосовать по этому вопросу, они должны закрыть глаза и уши и проголосовать за это соглашение.

Потому что иначе вообще ничего не произойдет.

Может быть, нам удастся добиться еще одной отсрочки, но ЕС сможет настаивать на еще одном референдуме.

Урок для нас, беспомощных брекзитеров низкого происхождения состоит в том, что нам следует бежать из ЕС, пока эта возможность еще существует.

Да, поддержка сделки Терезы Мэй не отвечает нашим надеждам. Но мы будем чувствовать себя полностью обманутыми, если мы в результате останемся в составе ЕС, пишет Род Лиддл в Sun.

Растрата политического капитала

Guardian в своей редакционной статье на ту же тему напоминает, что лидеры стран ЕС также следят за британскими новостями и они в курсе, что Тереза Мэй больше не в состоянии контролировать свою собственную партию.

Они также отдают себе отчет в том, что нет смысла идти на какие-либо уступки, потому что Мэй лишь скармливает их ненасытному чудовищу под названием евроскептицизм, а затем возвращается в Брюссель и умоляет дать ей что-то еще.

Ее неуклюжий подход к переговорам по Брекзиту вернул к жизни возможность того, что Британия выйдет из состава ЕС без какого бы то ни было договора, если депутаты парламента отвергнут достигнутое ею соглашение с ЕС в третий раз.

Но хаотический Брекзит - не единственная альтернатива.

Брекзит может быть отложен на более долгий срок. Мэй может заручиться поддержкой многих депутатов в своей партии, если она объявит конкретную дату своей отставки.

Тереза Мэй растратила весь свой политический капитал. У нее больше нет союзников - ни дома, ни за рубежом.

Она давно перестала понимать, что такое дипломатия или стратегия.

Сейчас она теряет свой авторитет и заканчивает свою трансформацию из просто плохого премьер-министра в премьер-министра, который нарушает нормы, пишет Guardian.

Две минуты до полуночи

Daily Mail публикует статью колумниста Питера Оборна, в которой тот напоминает, что в Великобритании не принято, чтобы национальные лидеры с экранов телевизоров или из радиоприемников обращались напрямую к народу.

Диктаторы, вроде Владимира Путина, делают это постоянно. То же самое делают и американские президенты.

Но британские премьер-министры выходят в прямой эфир лишь в случаях, когда перед страной стоит серьезная угроза.

Невилл Чемберлен 3 сентября 1939 года объявил о начале войны в радиоэфире.

Тереза Мэй теперь также решила обратиться напрямую к народу по вопросу о Брекзите. Ей пришлось в очередной раз забыть о своих собственных обещаниях. Ровно 198 раз она заявляла, что Брекзит произойдет 29 мая. Сейчас она хочет отсрочки.

На данный момент есть три варианта того, как сага о Брекзите может развиваться дальше.

Во-первых, спикер парламента может разрешить третье голосование по соглашению, заключенному Мэй с ЕС. Если парламент этот документ поддержит, то Брекзит произойдет в мае.

Во-вторых, Британия может «вывалиться» из состава ЕС без какого-либо соглашения.

В-третьих, в самый последний момент парламентарии могут взять весь этот процесс под свой контроль.

В 1947 году ученые-атомщики создали так называемые «часы Судного дня», Полночь символизирует момент ядерного катаклизма, а минутная стрелка сейчас находится в двух минутах до полуночи. Это все похоже на Брекзит.

У нас осталось две минуты до полуночи.

Так что неудивительно, что Мэй решила обратиться напрямую к народу. Посмотрим, как на это отреагируют депутаты парламента.

Если она проиграет третье голосование, то ее карьера кончена, пишет Питер Оборн в Daily Mail.

Сингапурский вариант?

Financial Times пишет о решении президента Казахстана Нурсултана Назарбаева уйти в отставку.

Стареющие автократы, пишет газета, часто хотят, чтобы их называли «отцом нации», но у 78-летнего Назарбаевы есть основания, чтобы его именно так и называли.

Бывший глава республиканской компартии за 30 лет сумел буквально создать новую страну на обломках рухнувшего Советского Союза.

Сейчас он возглавляет страну с быстро растущей экономикой, страну, богатую нефтью, и с высокообразованной элитой. Ему удалось привить общую национальную идентичность в стране, чрезвычайно неоднородной в этническом отношении.

Казахстан стал островом геополитической стабильности в неспокойном регионе, поддерживает хорошие отношения с соседними Россией и Китаем и одновременно претендует на роль союзника США.

Но низкие цены на нефть наглядно продемонстрировали истинную слабость экономики страны, зависящей от экспорта энергоносителей.

Элита страны начала беспокоиться из-за отсутствия четкого плана передачи власти. Решение Назарбаева уйти в отставку - «начало продуманной, постепенной передачи власти», цитирует газета неназванного источника, знакомого с решением президента.

Назарбаев остается во главе правящей партии и совета безопасности страны. Другими словами, многие рычаги власти остаются под его контролем.

При этом, цитирует газета Александра Габуева из Московского центра Карнеги, Назарбаеву удалось сделать то, что не удалось другим автократическим лидерам этого региона - а именно, официально уйти от власти, сохраняя в своих руках рычаги контроля.

По словам Габуева, «вариант умереть в президентском кресле не допускался. Сейчас его главная цель - в ручном режиме провести переход власти и остаться при этом главным человеком, как это сделал бывший премьер Сингапура Ли Куан Ю».

Вместе с тем, продолжает газета, даже если Назарбаеву и удастся управлять процессом перехода власти, его окончательный уход со сцены в будущем несомненно дестабилизирует элиту, близкую к президенту, а это приведет к оттоку капитала из страны.

Газета цитирует Кейт Маллинсон из консалтинговой фирмы по рискам Prism, согласно которой, элита «знала, что существующая система подойдет к концу, и ее невозможно будет возродить. Если не будет Назарбаева, то все может рухнуть».

Обзор прессы подготовил Борис Максимов, bbcrussian.com