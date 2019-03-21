Тереза Мэй.

ФОТО: CLODAGH KILCOYNE / REUTERS / Scanpix

В обзоре британской прессы за 21 марта:

Брекзит - что дальше?

Все британские газеты много и подробно пишут о перипетиях, связанных с Брекзитом.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обратилась к ЕС с просьбой отложить Брекзит до конца июня.

Брюссель, со своей стороны, ответил, что ЕС согласится отложить Брекзит на короткий срок только в том случае, если британский парламент одобрит на следующей неделе договор о выходе Британии из Евросоюза.

Газета Sun публикует статью своего колумниста Рода Лиддла. Он пишет, что плохая новость состоит в том, что Тереза Мэй все еще занимает пост премьер-министра и что либо вся Британия приближается к такому Брекзиту, который ни в какой мере не похож на то, что было обещано в 2016 году, либо Брекзит не состоится вовсе.