Будущее эстонского рынка недвижимости: квартира или дом?

«Рынок квартир всегда доминирует, независимо от экономической ситуации», - говорит Михкель Элисте, аналитик Arco Vara. В Эстонии нет такого сильного и многочисленного среднего класса, представители которого в массовом порядке переселились бы в частные дома. Это требует времени, длительного и стабильного экономического, а также социального прогресса.

«Сейчас у людей иные предпочтения и перспективы, чем в 1960-х годах, когда представитель западного среднего класса обязательно имел свой дом в пригороде», - убежден аналитик бюро недвижимости Uus Maa Кристо Вяхи. Во-вторых, речь также идет о последних изменениях в покупательском поведении. «Неужели молодые люди по-прежнему хотят иметь недвижимость вообще, а тем более жить в доме?» - задает риторический вопрос Вяхи.