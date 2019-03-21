Чт, 21.03.2019
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Будущее эстонского рынка недвижимости: квартира или дом?

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Частный дом в Таллинне. Снимок иллюстративный.

ФОТО: TAIRO LUTTER / PM/SCANPIX BALTICS

Почему приобретение своего дома для многих остается несбыточной мечтой, разбирался портал Kodustiil

«Рынок квартир всегда доминирует, независимо от экономической ситуации», - говорит Михкель Элисте, аналитик Arco Vara. В Эстонии нет такого сильного и многочисленного среднего класса, представители которого в массовом порядке переселились бы в частные дома. Это требует времени, длительного и стабильного экономического, а также социального прогресса.

«Сейчас у людей иные предпочтения и перспективы, чем в 1960-х годах, когда представитель западного среднего класса обязательно имел свой дом в пригороде», - убежден аналитик бюро недвижимости Uus Maa Кристо Вяхи. Во-вторых,  речь также идет о последних изменениях в покупательском поведении. «Неужели молодые люди по-прежнему хотят иметь недвижимость вообще, а тем более жить в доме?»  - задает риторический вопрос Вяхи.

Старший маклер Domus Kinnisvara Агур Таммисту, с другой стороны, считает, что сейчас самое время для покупки дома. «Большую роль играет место расположения дома:  переселиться в дом не значит посвятить себя сельскому хозяйству. Важно, чтобы вся необходимая для комфортной и современной жизни инфраструктура находилась поблизости», - объяснил он.

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