Кальюлайд объявил о новой кампании: призываю Кылварта, Тоом и других голосовать против EKRE

«Что делать, чтобы не допустить в правительство партию EKRE, представители которой назвали русских людей паразитирующими тиблами? Представляющие интересы русской общины политики могут показать EKRE на дверь! Нас 11 - Кылварт, Тоом, Лаатс, Стальнухин, Белобровцев, Корб, Юферева-Скуратовски, Свет, Репинский, Архипов и я. Если мы откажемся голосовать за коалицию с EKRE, переговоры прекратятся. Сделаем это ради наших избирателей и будущего Эстонии», - призвал Раймонд Кальюлайд в видео, опубликованном в его блоге.

«Я отдаю себе отчет в том, что такое обращение к партийным коллегам является непривычным и беспрецедентным. Но мы находимся в чрезвычайных обстоятельствах. И ущерб, который будет нанесен Эстонии, если EKRE войдет в правительство, будет чрезвычайно большим.

«Мои коллеги – мудрые и предусмотрительные политики, которые, несомненно, ощущают ответственность перед избирателями партии и перед обществом в целом», - подчеркнул политик в своем сегодняшнем заявлении.

По словам, в настоящий момент руководители участвующих в коалиционных переговорах партий рассчитывают на 57 голосов в Рийгикогу.