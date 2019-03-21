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Американка Белл подозревается в умышленном нанесенни травмы фигуристке из Южной Кореи на ЧМ

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epa07450614 Mariah Bell of the United States performs during the Ladies Short Program event of the 2019 ISU World Figure Skating Championships in Saitama, Japan, 20 March 2019. EPA/FRANCK ROBICHON

ФОТО: FRANCK ROBICHON / EPA

Американская фигуристка Мэрайя Белл подозревается в умышленном нанесении травмы южнокореянке Лим Ын Су на чемпионате мира в Сайтаме, передает sports.ru.

Во время тренировки перед короткой программой Белл столкнулась с Лим Ын Су и порезала ей ногу коньком.

Представители сборной Южной Кореи подали жалобу на американку. По их мнению, Лим Ын Су на тренировке каталась максимально близко к бортику, чтобы никому не мешать, но Белл умышленно наехала на не сзади.

Белл и Лим Ын Су тренируются в одной группе в Лоc-Анджелесе под руководством Рафаэля Арутюняна. Сообщается, что 22-летняя американка весь сезон издевалась над 16-летней южнокореянкой.

Международный союз конькобежцев (ISU) начал расследование по этому поводу.

Лим Ын Су, несмотря на травму, смогла выступить в короткой программе и занимает 5-е место, Белл идет на шестом месте.

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