Американка Белл подозревается в умышленном нанесенни травмы фигуристке из Южной Кореи на ЧМ

Во время тренировки перед короткой программой Белл столкнулась с Лим Ын Су и порезала ей ногу коньком.

Представители сборной Южной Кореи подали жалобу на американку. По их мнению, Лим Ын Су на тренировке каталась максимально близко к бортику, чтобы никому не мешать, но Белл умышленно наехала на не сзади.

Белл и Лим Ын Су тренируются в одной группе в Лоc-Анджелесе под руководством Рафаэля Арутюняна. Сообщается, что 22-летняя американка весь сезон издевалась над 16-летней южнокореянкой.

Международный союз конькобежцев (ISU) начал расследование по этому поводу.