Эксперты: в городе надо использовать только ламельные шины, так как шипованная резина больше вредит здоровью

Так, недавно проведенное в Финляндии исследование показало, что почти 75% дорожной пыли в Хельсинки и его пригородах образуется в результате использования шипованных покрышек.

Например, Эстонский Центр исследования окружающей среды постоянно отслеживает содержание в воздухе мелких частиц PM10 и PM2,5 (выбрасываются в воздух уже готовыми. Мельчайшие кусочки сажи, асфальта и автомобильных покрышек, частицы минеральных солей, соединения тяжелых металлов), а информация о качестве воздуха публикуется на данном сайте.

Исследование NASTA доказало, что при использовании ламельных или летних шин пыли вырабатывается меньше, чем при использовании шипованных покрышек, поскольку шипы сильнее стирают дорожное покрытие, что приводит к увеличению числа мелких частиц в воздухе

Ученые также отметили, что количество вредных частиц в воздухе зависит и от скорости движения транспорта: при 70 км/ч их содержание в воздухе вырастает в несколько раз по сравнению с дорогами, где максимальная скорость не превышает 50 км/ч или 30 км/ч.

Ранее уже сообщалось, что из всех видов загрязнения окружающей среды именно загрязнение воздуха несет в себе крупнейшую угрозу здоровью населения во всем мире. В опубликованном в сентябре 2018 года отчете Европейской Счетной Палаты указано, что загрязнение воздуха ежегодно вызывает 400 000 преждевременных смертей в Европейском союзе, причем предпринимаемые ЕС меры до сих пор не возымели желанного эффекта. Также были проанализированы глобальные последствия загрязнения воздуха. На состоявшейся осенью 2018 года первой глобальной конференции по загрязнению воздуха и здоровью Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что каждая девятая смерть в мире была обусловлена загрязнением воздуха.