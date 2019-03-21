В Эстонии стабильно растет популярность бесконтактных платежей

Руководитель сегмента обслуживания частных лиц SEB Силле Халланг: «В течение последнего года объемы и количество сделок возросли практически во всех банковских каналах. Мы видим устойчивую популярность интернет-банка, на фоне которого в прошлом году рост количества пользователей мобильного банка составил почти 100 процентов. Также увеличилось количество и объемы сделок в POS-терминалах, сделок с наличностью и посредством бесконтактных платежей. Подобный рост говорит, прежде всего о том, что рост популярности новых банковских услуг происходит вовсе не за счет старых каналов, и что потребность людей в банковских каналах неуклонно растет».

По данным SEB, наиболее активными пользователями бесконтактных платежей является молодежь в возрасте от 26 до 35 лет, однако пользователи имеются в каждой возрастной группе. Несколько сотен пользователей карточек с функцией бесконтактных платежей находятся в самом возрастном сегменте – среди людей старше 76 лет.