Клиентов банка Coop ожидают важные изменения

Согласно распространенной практике, обязательство повседневных расчетов возникает в большинстве случаев выдачи кредита на покупку жилья – банки требуют, чтобы получатель кредита перевел в осуществляющий финансирование покупки банк свои повседневные расчеты: например, поступление доходов, использование банковской карточки, постоянные платежи и т.п.

«Принцип свободного ведения банковских дел означает, что, выдавая кредиты частным лицам, мы не ставим перед ними условия перевода в наш банк повседневных расчетов. Мы заинтересованы в том, чтобы за кредитами к нам обращалось как можно больше жителей Эстонии, если у них возникают планы приобрести новое жилье, поменять автомобиль или ходатайствовать о малом кредите. Если раньше было принято пользоваться услугами лишь одного банка, то сегодня реальность изменилась: клиент выбирает финансовые услуги в разных банках, исходя из удобства пользования или цены. Все больше клиентов берут жилищный кредит в одном банке, держат пенсионные накопления в другом, берут автомобильный лизинг в третьем, а ежедневные расчеты осуществляют в четвертом. Это и есть свободное ведение банковских дел», - пояснил председатель правления Coop Pank Маргус Ринк.

Принцип свободного ведения банковских дел также означает более активное, чем прежде, взаимодействие между разными банками и другими поставщиками услуг, целью которого является предложение клиентам более широкой сети услуг – например, наличные с карточки Coop Pank можно без дополнительной платы снимать во всех банкоматах Эстонии, а также в кассах 350 магазинов Coop по всей стране.