Самолеты airBaltic станут чаще летать из Таллинна в Лондон

«Мы открыли прямую линию между Таллинном и Лондоном в прошлом году и показали хорошие результаты. Исходя из этого, в течение предстоящего летнего сезона мы решили добавить четвертый рейс из Таллинна в Лондон», - объяснила в четверг, 21 марта, авиакомпания.