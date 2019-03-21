Чт, 21.03.2019
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Самолеты airBaltic станут чаще летать из Таллинна в Лондон

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Самолет авиакомпании airBaltic.

ФОТО: Ints Kalnins / Reuters

Латвийская авиакомпания airBaltic объявила об увеличении количества прямых рейсов по маршруту Таллинн - Лондон с июня 2019 года, передает Rus.ERR.

«Мы открыли прямую линию между Таллинном и Лондоном в прошлом году и показали хорошие результаты. Исходя из этого, в течение предстоящего летнего сезона мы решили добавить четвертый рейс из Таллинна в Лондон», - объяснила в четверг, 21 марта, авиакомпания.

В настоящее время airBaltic предлагает прямые рейсы из Таллинна в Амстердам, Берлин, Лондон, Осло, Париж, Стокгольм, Вену, Вильнюс.

Летом будут открыты маршруты в Малагу, Брюссель и Копенгаген, а в декабре - в Зальцбург.

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