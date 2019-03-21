Судебные исполнители сушат весла: должников мало, государство прижимает

Министерство юстиции считает, что как минимум половину бюро судебных исполнителей нужно было бы закрыть, чтобы избежать их мучительной смерти. Выживут только сильнейшие, которые умеют мудро зарабатывать дополнительный доход, пишет Postimees.
Разговоры Министерства юстиции злят судебных исполнителей, которые считают, что резкое сокращение нынешних 44 судебных исполнителей и передача львиной доли их работы Налоговому департаменту усложнит жизнь как должникам, так и кредиторам, нагрузит кошельки всех налогоплательщиков, отдалит услугу судебных исполнителей от граждан и ухудшит ее доступность.
Во время обеда на вчерашнем общем собрании судебных исполнителей разговоры о сокращении подогрели нешуточные страсти. Судебные исполнители недовольны тем, что хорошо работающую, на их взгляд, услугу постоянно реформируют. Да так, что не успело начать оказывать влияние предыдущее изменение, как уже начали готовить новое.
Мрачное будущее
Жизнь в бюро судебных исполнителей сейчас, несмотря на наличие 600 000 дел 300 000 должников, тревожна: работники застыли в ожидании с временными договорами, поскольку судебные исполнители не знают, смогут ли они содержать такое же количество должностей, или им придется закрыться, хотя сама должность судебного исполнителя – пожизненная. Некоторых уже сократили, от некоторых работники ушли сами, поскольку будущее кажется мрачным.
Но работы, как заверяют судебные исполнители, меньше не стало, поскольку добавилось много дел, связанных с бесплатным обслуживанием на ниве детских алиментов. «С требованием о взыскании алиментов приходят в контору с решением суда в руках, часто они не пользуются электронной почтой и не умеют поставить дигитальную подпись. Им нужно особенно много консультаций. Также квартирные товарищества требуют консультаций на месте. Мы во многом живем с количества дел – деньги каждый месяц поступают маленькими частями, но количество требований все уменьшается», - сказала пылваский судебный исполнитель Айве Кольсар.
В течение нескольких лет Кольсар держала три бюро: в Пыльва, Валга и Выру, но последнее пришлось закрыть и сократить людей: «Каждое бюро ведь тянет за собой расходы: аренда, работники, телефоны, компьютеры, налоги и все остальное. Сейчас у меня на два бюро шесть работников, и я думаю, не сократить ли мне еще одно место». Кольсар считает, что хотя бы в уездных центрах услуга судебных исполнителей должна быть доступной.
В то же время, государство усердно прежде сокращало считавшиеся слишком высокими платы судебным исполнителям. И хотя заработки судебных исполнителей не разглашаются, по заверению Палаты судебных исполнителей и банкротных управляющих, из-за этого их доходы сократились на треть.
По словам руководителя службы фрилансеров Министерства юстиции, занимающейся судебными исполнителями, Гуннара Вайкмаа, целью изменений было – обеспечить судебных исполнителей оплатой в соответствии с проделанной работой: «Если результат достигается легко, то оплата не должна быть такой большой. И Государственный суд дал такие установки, поскольку оплаты перегружали должников».
Он добавил, что бюро судебных исполнителей различаются по размерам и способностям, некоторые отлично справляются, другие балансируют на грани банкротства: «Мы и сами оценили, что в худшем случае доходы судебных исполнителей уменьшатся на 30 процентов. Судя по их портфелям и беседам с судебными исполнителями, падение оказалось далеко не таким жестким».
Изменение, заверил Вайкмаа, заключается в том, что легких денег судебные исполнители больше не зарабатывают, им пришлось поднапрячься – реорганизовать свои рабочие процессы, чтобы добиться результата.
Но сааремааский судебный исполнитель Энно Кермик не согласен с тем, будто судебные исполнители не всегда выкладываются по полной, поскольку в большинстве своем востребование денег с должников идет в пользу государства, а содержать бюро нужно за свой счет, поскольку государство это не дотирует: «Все дела нужно делать на самом деле, а не создавать видимость. Нам с этого нет никакой пользы, кроме перевода бумаги».
Снижение мотивации из-за притеснений
Вильяндиский судебный исполнитель и председатель правления профсоюза судебных исполнителей Янек Поол говорит, что оборот снижался последние два-три года, в течение которых им все добавляли новых обязанностей, но суды и законоворцы постоянно снижали платы. Наряду с алиментами, как он заверил, услугой со знаком минус стали выселения: «Оборот снизился, но куда-то бежать и громко кричать, что банкротство на пороге, преждевременно. Хотя и радостного ничего нет».
Поол признает, что значительно заморозили возможности заработать с крупных требований, поскольку с лета прошлого года максимальной платой за работу судебного исполнителя даже по миллионным продажам стали пять тысяч евро: «Деньги на инвестиции в свои бюро мы собирали именно с крупных требований, с перспективой расширить деятельность. Расходы на бюро сегодня покрыть можно, но инвестировать больше не получается».
Он добавил, что неуверенность в завтрашнем дне вызывала и снижение мотивации: «Почему я должен метаться и думать, как лучше сделать эту работу, если за спиной постоянно идет притеснение, мол, работайте-работайте, но мы эту работу у вас отнимем. Такое легкое ощущение Венесуэлы. Поскольку сам я являюсь председателем правления профсоюза, немного неудобно убежать первым».
Занимающая эту должность три года нарвский судебный исполнитель Татьяна Афанасьева подсчитала, что потеряла около половины своего потенциального дохода, который она заработала бы до изменения закона. Заработки судебных исполнителей существенно заморозили, и происходит это в случае, если должник добровольно оплатит свои долги в течение первого назначенного ему срока.
У Афанасьевой сейчас четыре работника, но с одним из них договор заключен до сентября – поди знай, что будет дальше: «Если ему придется уйти, то у меня уже есть план, как в срочном порядке перераспределить обязанности. Я просто не буду брать так много новых дел. Но сокращение работников – это не самая хорошая стратегия».
Также работающий в Нарве судебный исполнитель Криста Ярвет не хотела бы отпускать ни одного из своих семи работников, но один уже ушел и еще один ищет новую работу. Причиной является страх, что государственные востребования передадут Налоговому департаменту и это приведет к закрытию бюро. Теперь она не решается брать новых работников вместо уходящих, поскольку вдруг действительно придется самой начать сокращения.
Государство советует судебным исполнителям шагать в ногу со временем, держаться на технологическом уровне и работать эффективнее при востребовании долгов, но это требует инвестиций, которые не решаются делать, когда над головой занесен топор. «Сейчас я бы подождала, чтобы на какое-то время наступил покой. Страх перед переменами лишает смелости инвестировать, чтобы добиться большей эффективности», - говорит Кольсар.
Министерство категорично
Вайкмаа придерживается той позиции, что сейчас судебных исполнителей все же слишком много: «На 44 судебных исполнителя не хватает работы, благодаря которой все разумно выживали бы. Их смело могло бы стать вполовину меньше. Хотя бы потому, что есть те, кто недотягивает до установленной планки и не могут отвечать стандартам – их работа недостаточно эффективна, производства затягиваются. Признаки показывают, что если и государство ничего не изменит, будет увеличиваться практика, когда судебный исполнитель будет вынужден прекращать деятельность своего бюро. Мы должны избежать ситуации, при которой какой-нибудь судебный исполнитель просто сбежит с деньгами востребователя».
В апреле будет готов анализ министерств юстиции и финансов о видах на будущее судебных исполнителей, который должен предложить решение, как безболезненно прекращать деятельность бюро судебных исполнителей и рассчитать разумную компенсацию для принудительно снятых с должностей: «Выработаем модель, как мог бы выглядеть переходный период и как свести количество судебных исполнителей к оптимальному».
Вайкмаа добавил, что если это направление будет одобрено, то посмотрят, каким мог бы быть пакет оплаты работы оставшихся судебных исполнителей: «Если какие-то дела объемные, а плата слишком маленькая, то мы можем это скорректировать. Но это тогда, когда мы дойдем до разработки законопроекта поправок».
Судебным исполнителям мстит их собственная хорошая работа
Кристи Хунт, канцлер Палаты судебных исполнителей и банкротных управляющих
Сокращение количества исполнительных производств – это результат хорошей работы судебных исполнителей. Это общая профилактическая работа: никто же не хочет попасть к судебному исполнителю. Когда в 2001 году систему частно-правовых судебных исполнителей создали, то к судебным исполнителям попало много должников. За 20 лет картина радикально изменилась, люди стараются начать заниматься своими задолженностями как можно раньше, граждане стали более законопослушными.
В разрезе судебных исполнителей сокращение доходов различается, поскольку эффективность востребования во многом зависит от того, какие имеются должники. В уездах это сложнее, поскольку у должников меньший доход, а у тамошней недвижимости более низкая ценность. Трудно взять там, где брать особо нечего.
Какие доходы судебных исполнителей в последние годы сократились?
- В случае добровольной оплаты долга в первый установленный срок (30 дней), судебный исполнитель получает 22 евро за начало производства. До 2018 года судебный исполнитель получал дополнительно и 50 процентов основной платы, размер которой был установлен таблицей Закона о судебных исполнителей и зависел от суммы требования, например, в случае требования в 1000 евро это были 225 евро.
- В случае требования обеспеченного крупной ипотекой или продажи недвижимости максимальный заработок судебного исполнителя составляет 5000 евро. Раньше речь шла о проценте от продажи. По оценке судебных исполнителей, они потеряли до 70 процентов своего заработка.
- Плата за арест в три дня – если для исполнения требования должнику уже назначен арест, но должник оплатит долг в течение трех дней – в этом случае судебный исполнитель не требует основную плату за свою работу в полном объеме.