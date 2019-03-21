Судебные исполнители сушат весла: должников мало, государство прижимает

Государство советует судебным исполнителям шагать в ногу со временем, держаться на технологическом уровне и работать эффективнее при востребовании долгов, но это требует инвестиций, которые не решаются делать, когда над головой занесен топор. «Сейчас я бы подождала, чтобы на какое-то время наступил покой. Страх перед переменами лишает смелости инвестировать, чтобы добиться большей эффективности», - говорит Кольсар.

Министерство категорично

Вайкмаа придерживается той позиции, что сейчас судебных исполнителей все же слишком много: «На 44 судебных исполнителя не хватает работы, благодаря которой все разумно выживали бы. Их смело могло бы стать вполовину меньше. Хотя бы потому, что есть те, кто недотягивает до установленной планки и не могут отвечать стандартам – их работа недостаточно эффективна, производства затягиваются. Признаки показывают, что если и государство ничего не изменит, будет увеличиваться практика, когда судебный исполнитель будет вынужден прекращать деятельность своего бюро. Мы должны избежать ситуации, при которой какой-нибудь судебный исполнитель просто сбежит с деньгами востребователя».

Гуннар Вайкмаа из Министерства юстиции уверен, что количество судебных исполнителей в Эстонии нужно сильно сократить. ФОТО: Konstantin Sednev

В апреле будет готов анализ министерств юстиции и финансов о видах на будущее судебных исполнителей, который должен предложить решение, как безболезненно прекращать деятельность бюро судебных исполнителей и рассчитать разумную компенсацию для принудительно снятых с должностей: «Выработаем модель, как мог бы выглядеть переходный период и как свести количество судебных исполнителей к оптимальному».

Вайкмаа добавил, что если это направление будет одобрено, то посмотрят, каким мог бы быть пакет оплаты работы оставшихся судебных исполнителей: «Если какие-то дела объемные, а плата слишком маленькая, то мы можем это скорректировать. Но это тогда, когда мы дойдем до разработки законопроекта поправок».