МуПо: не знающим эстонский язык таксистам не светит работа в Таллинне

В Таллиннском департаменте муниципальной полиции утверждают, что не выдали разрешение на деятельность ни одному таксисту, который не владел бы эстонским языком, пишет Postimees.
«Сообщаем, что Таллиннский департамент муниципальной полиции не выдает карты обслуживания тем ходатайствующим, которые не владеют эстонским языком. Добавим, что в регистре экономической деятельности не ведется отдельная статистика национальности ходатайствующих», - сказала Postimees пресс-секретарь МуПо Меэли Хунт.
Мупо начала выдавать таллиннским таксистам карты обслуживания с 1 апреля прошлого года.
Хунт добавила, что владение эстонским у ходатайствующих МуПо проверяет на основании тестов, составленных Языковой инспекцией. «Кроме того, мы общаемся с ходатайствующим о карте обслуживания на эстонском языке и в том случае, если он не владеет языком, мы карту обслуживания не выдаем», - добавила Хунт.
Поступившие в МуПо жалобы на то, что таксисты не владеют государственным языком, перенаправляются в Языковую инспекцию.
«Добавим, что, согласно действующему Закону об общественном транспорте, карты обслуживания выдаются бессрочно, и признать их недействительными можно только через Языковую инспекцию», - отметила Хунт.
Внимательные пассажиры такси замечали, что все чаще в столице таксистами работают иностранцы, которые в лучшем случае знают русский, а в худшем - только английский язык.