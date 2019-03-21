МуПо: не знающим эстонский язык таксистам не светит работа в Таллинне

«Сообщаем, что Таллиннский департамент муниципальной полиции не выдает карты обслуживания тем ходатайствующим, которые не владеют эстонским языком. Добавим, что в регистре экономической деятельности не ведется отдельная статистика национальности ходатайствующих», - сказала Postimees пресс-секретарь МуПо Меэли Хунт.

Мупо начала выдавать таллиннским таксистам карты обслуживания с 1 апреля прошлого года.

Хунт добавила, что владение эстонским у ходатайствующих МуПо проверяет на основании тестов, составленных Языковой инспекцией. «Кроме того, мы общаемся с ходатайствующим о карте обслуживания на эстонском языке и в том случае, если он не владеет языком, мы карту обслуживания не выдаем», - добавила Хунт.

Поступившие в МуПо жалобы на то, что таксисты не владеют государственным языком, перенаправляются в Языковую инспекцию.

«Добавим, что, согласно действующему Закону об общественном транспорте, карты обслуживания выдаются бессрочно, и признать их недействительными можно только через Языковую инспекцию», - отметила Хунт.