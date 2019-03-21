Чт, 21.03.2019
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  • Посольство США активно финансирует курсы для нарвских школьников, где учат отделять правдивые новости от ложных

Посольство США активно финансирует курсы для нарвских школьников, где учат отделять правдивые новости от ложных

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Участники MeДia Lab в Американском центре в Нарве.

ФОТО: Николай Андреев

В среду в Американском центре, расположенном в Нарвской центральной библиотеке, стартовал проект MeДia Lab, в рамках которого старшеклассники научатся отделять правдивые новости от ложных. За несколько месяцев это уже третий подобный курс для молодых нарвитян, поддерживаемый американскими дипломатами.

Проект MeДia Lab запустил Информационный центр США в латвийском Даугавпилсе (как и Нарва, это преимущественно русскоязычный город), в проекте участвуют также американские центры из литовского Шауляя и из Нарвы.

В Нарве American Space - это зал в Центральной библиотеке города, где располагаются подаренные посольством 3D-принтеры и регулярно проходят различные культурные и образовательные мероприятия.

В проекте MeДia Lab участвуют более 30 юношей и девушек из разных гимназий Нарвы и из центра профобразования. В среду они прослушали вводную лекцию на английском языке, в ходе которой узнали, как выявлять так называемые Fake news и проверять достоверность фактов, приведенных в СМИ.

Теперь участники разделятся на команды и попробуют себя в роли журналистов. Команда, которая лучше других справится с заданиями в каждом из городов-участников, поедет на финальное соревнование в Латвию.

“Мы с друзьями решили, что было бы здорово расширить свои знания в области медиаграмотности, узнать что-то новое и просто провести время вместе, потому что здесь преимущественно командная работа”, - рассказала Виктория из Нарвского языкового лицея.

Виктория считает что ее сверстники и поколение ее родителей по-разному воспринимают новости.

“Наше поколение более открыто к разным видам информации, к разным источникам, - говорит она. - В наше время, в 2019 году, источников, как достоверных, так и недостоверных, значительно больше, чем в то время, когда наши родители были еще молодыми. А с этим растет и необходимость в медиаграмотности, в том, чтобы эту информацию переваривать”.

Будут ли после таких курсов школьники учить своих родителей?

“Безусловно, куда ж без этого”, - улыбается Виктория.

“В Эстонии очень много недостоверных источников информации в различных социальных сетях, где люди пишут статьи сами, не проверяя информацию. И другие люди, находясь в информационном вакууме, воспринимают ее как правду”, - считает Алиса из того же Нарвского языкового лицея.

По ее мнению, это чаще происходит от незнания, а не из злого умысла.

“По крайне мере, я привыкла верить в лучшее”, - замечает Алиса.

Параллельно в Американском центре в Нарве идет более подробный курс медиаграмотности, направленный уже не на гимназистов, а на школьников до 15 лет. С марта по май состоятся восемь занятий, каждое по полтора-два часа. Их цель - также в том, чтобы объяснить школьникам, как делаются новости, научить их выявлять ложные новости и вообще развивать критическое мышление.

Ранее, осенью прошлого года в Нарве прошел аналогичный курс на английском языке, но организаторы решили теперь повторить его также на русском.

При поддержке американских посольств подобные курсы проходят не только в странах Балтии, но и в других уголках мира. Из стран с большой долей русскоязычного населения подобная работа проводится также в Казахстане и особенно активно - на Украине.

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