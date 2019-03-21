Чт, 21.03.2019
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Сборная Эстонии по баскетболу выиграла Специальную Олимпиаду

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Võidukas Eesti meeskond

ФОТО: Foto: Eesti Korvpalliliit

Сборная Эстонии победила в финале баскетбольного турнира Специальной Олимпиады команду Южной Кореи 34:15, передает Postimees.

С Кореей наша команда встречалась в квалификационном раунде. После этой игры, по словам главного тренера Кууно Тийтуса, был проведен тщательный разбор встречи и подготовка к финалу была особо тщательной. Также Тийтус восторженно отозвался о достижении игроков: "Я очень горд! Все отдали не сто, а тысячу процентов для победы. Мы - первые в мире!"

Третье место завоевала команда Венгрии.

Специальная Олимпиада проходит с 14 по 21 марта в столице ОАЭ, Абу-Даби.

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