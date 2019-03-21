Сборная Эстонии по баскетболу выиграла Специальную Олимпиаду

Сборная Эстонии победила в финале баскетбольного турнира Специальной Олимпиады команду Южной Кореи 34:15, передает Postimees.
С Кореей наша команда встречалась в квалификационном раунде. После этой игры, по словам главного тренера Кууно Тийтуса, был проведен тщательный разбор встречи и подготовка к финалу была особо тщательной. Также Тийтус восторженно отозвался о достижении игроков: "Я очень горд! Все отдали не сто, а тысячу процентов для победы. Мы - первые в мире!"
Третье место завоевала команда Венгрии.
Специальная Олимпиада проходит с 14 по 21 марта в столице ОАЭ, Абу-Даби.