Bloomberg: приближенные к Путину прорабатывают сценарий оставления его у власти

Высокопоставленные лица из числа правящей элиты настаивают на том, чтобы Путин оставался президентом как можно дольше, заявили Bloomberg три человека, близких к Кремлю. Рассматриваемые варианты включают в себя давление на соседнюю Белоруссию в целях объединения с Россией для создания нового государства. С помощью этой меры Путин мог бы обойти конституционные ограничения срока. Но пока согласованного сценария нет.

Версии о возможной стратегии Владимира Путина приобрели актуальность после ухода с поста президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и назначения временным главой государства Касым-Жомарт Токаева. При этом правитель страны с 30-летним стажем остается пожизненным «отцом народа». Он сохранил свои ключевые полномочия в качестве главы Совета безопасности Казахстана, председателя партии «Нур Отан» («Свет Отечества») и члена Конституционного совета.

Эксперты рассуждают, пойдет ли президент РФ по пути Назарбаева. Хотя срок полномочий Путина заканчивается в 2024 году, он никого не назначил своим наследником, при этом неоднократно заявлял, что не изменит Конституцию страны, чтобы продлить свое правление. Это не помешало спикеру нижней палаты российского парламента Вячеславу Володину поднять в декабре вопрос о возможности конституционной реформы.

Немногим ранее после высказываний Путина на приеме по случаю 25-летия Конституции РФ возникло ощущение, что он непрозрачно намекнул на возможные новые изменения в Конституции в обозримом будущем. При этом когда после президентских выборов в марте 2018 года журналисты спросили у Путина, собирается ли он менять текст Конституции в будущем, он ответил, что пока никаких реформ не планирует.

Путин уже однажды добился передачи президентства своему протеже Дмитрию Медведеву для соблюдения конституционного запрета на правление страной более двух сроков подряд. Медведев был президентом в 2008-2012 годах, а Путин взял на себя роль премьер-министра, продолжая управлять страной до тех пор, пока снова не вернулся в Кремль через четыре года.

На этот раз Путин может передать ключевые президентские полномочия Совету безопасности или совещательному органу Госсовету, оба из которых он возглавляет сейчас, а затем использовать их для оказания влияния, как только он покинет Кремль, полагают политологи.

Тем не менее, по мнению политического консультанта Кремля Сергея Маркова, существуют сомнения в том, что представители враждующих российских элит будут продолжать уважать власть Путина, если он передаст президентство кому-то другому. «В случае Путина, если он уйдет, он столкнется с немедленной проблемой», - предположил Марков.

Политический эксперт из Москвы Аркадий Дубнов также полагает, что повторить стратегию Назарбаева в российских реалиях невозможно.

Вместе с тем Белоруссия сопротивляется поглощению Россией, что также затрудняет для Кремля выбор Путина в качестве лидера нового государства, высказала мнение социолог и специалист по элитам Ольга Крыштановская.