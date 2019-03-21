Новый Бобровский: вратарь сборной Латвии подписал контракт с клубом НХЛ "Коламбус"

«Элвис – фактурный, атлетичный вратарь, который играл на чрезвычайно высоком уровне в «Лугано» и готов сделать в карьере шаг вперёд.

Мы считаем его лучшим на данный момент вратарём за пределами НХЛ и очень рады, что он связал своё будущее с нашей организацией», – цитирует Кекяляйнена официальный сайт клуба.

В сезоне-2018/19 вратарь провёл 43 игры в регулярном чемпионате Швейцарии в составе «Лугано», отражая 92,1% бросков при коэффициенте надёжности 2,44. Кроме того, на его счету четыре игры в плей-офф, в которых он отражал 87,2% бросков и пропускал 3,95 шайбы за игру.

Обозреватель журнала The Hockey News Кен Кэмпбелл прокомментировал подписание клубом НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» однолетнего контракта с латвийским вратарём Элвисом Мерзликином.

«Когда в среду «Коламбус» объявил о подписании контракта с вратарём Элвисом Мерзликиным, генеральный менеджер Ярмо Кекяляйнен сказал, что это лучший голкипер за пределами НХЛ. А бывший тренер НХЛ Боб Хартли сказал, что Мерзликин напоминает ему Патрика Руа. Это, конечно, серьёзное преувеличение. Но Мерзликин подписал контракт на оставшуюся часть нынешнего сезона, а это значит, что в этом году будет выполнен его договор начального уровня и летом он сможет подписать полноценный односторонний контракт. Мерзликин может стоить всех этих усилий. В Швейцарии он выиграл «Жак Плант Трофи» в качестве лучшего голкипера в сезонах-2015/16 и 2017/18. В прошлом году на чемпионате мира он вывел Латвию в четвертьфинал.

Он приедет в «Коламбус», как только его иммиграционные документы будут готовы и остаток сезона будет третьим вратарём клуба. Ожидается, что в следующем году он сразится с Йоонасом Корписало за позицию первого номера.