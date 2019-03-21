В Белфасте гостевым матчем против Северной Ирландии сборная Эстонии начнет квалификацию Евро-2020. Задача нашей команды в этом цикле - выступить достойно, показав хороший футбол и потрепать нервы лидерам, командам Германии и Голландии. Опыт побед над Северной Ирландией у нашей команды есть: в отборе к Евро-2012 именно победы над британской командой 4:1 и 2:1 позволили подопечным Тармо Рюйтли обеспечить путевку в стыковые матчи за право выхода на Евро-2012. Как сложится матч сборных на этот раз можно узнать из онлайн-трансляции на портале Rus.Postimees. Начало в 21:35.