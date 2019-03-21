В конце марта Nordica переходит на летнее расписание

Пользующаяся торговым знаком Nordica эстонская государственная авиакомпания Nordic Aviation Group 29 марта перейдет на летнее расписание, в нынешнем летнем сезоне самолеты из Таллинна будут без посадки летать в 14 мест назначения.
Кроме круглогодично осуществляемых полетов в Стокгольм, Копенгаген, Киев, Брюссель, Вену, Вильнюс, Варшаву и Мюнхен, этим летом можно будет летать также без пересадок в Трондхейм, Одессу, Констанцу, Орхид, Ниццу и Сплит.
В январе Nordica закрыла прямые полеты в Петербург, Осло и Амстердам.