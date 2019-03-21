Чт, 21.03.2019
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Полиция устанавливает личность мужчины, изрисовавшего бюро Центристской партии

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Предполагаемый преступник.

ФОТО: Politsei

Полиция просит помощи в установлении личности мужчины, который подозревается в том, что 17 марта он изрисовал окна бюро Центристской партии.

Полиция устанавливает личность мужчины, изрисовавшего бюро Центристской партии.

ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

Мужчина, личность которого пока неизвестна, изрисовал 17 марта в 13.50 окна расположенного в Таллинне на Нарвском шоссе бюро Центристской партии. Полиция узнала о происшествии в тот же день из СМИ, звонка на 112 на эту тему не поступала. Когда полицейские прибыли на место, окна были уже вымыты.

«Полицейские просмотрели записи камер наблюдения, и мы подозреваем, что окна мог изрисовать изображенный на фото человек», – сказала комиссар Кесклиннаского отделения полиции Хельме Кюннапуу.

Просим всех, кто узнает этого человека, позвонить на номер 612 5496 или написать письмо на адрес helme.kynnapuu@politsei.ee.

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