Полиция устанавливает личность мужчины, изрисовавшего бюро Центристской партии.

Мужчина, личность которого пока неизвестна, изрисовал 17 марта в 13.50 окна расположенного в Таллинне на Нарвском шоссе бюро Центристской партии. Полиция узнала о происшествии в тот же день из СМИ, звонка на 112 на эту тему не поступала. Когда полицейские прибыли на место, окна были уже вымыты.