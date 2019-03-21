Бизнесмен из Эстонии помогал России добывать американские микрочипы

Согласно обвинению, 66-летний Валерий Космачов и 66-летний Сергей Ветров экспортировали из США в Эстонию микроэлектронику, пытаясь создать впечатление, что пункт назначения – Эстония. На самом деле затем электронику переправили в Россию, пишет Postimees со ссылкой на San Francisco Chronicle.

У подозреваемых два предприятия в Эстонии: Adimir OÜ и Eastline Technologies OÜ, которые использовались для контрабанды. По словам американских чиновников, перевезенные микрочипы можно использовать как в гражданских, так и в военных целях. Что стало с переправленными в Россию микрочипами, следствие еще не выяснило.

В случае обвинительного приговора обоим грозит лишение свободы сроком до 20 лет.

Полиция задержала Космачова в сентябре прошлого года в Таллинне. На прошлой неделе Эстония выдала его властям США. В среду он предстал перед окружным судом округа Северная Калифорния. Суд решил оставить подозреваемого под стражей, следующее заседание по его делу состоится 28 марта.

По данным США, Космачов живет в Эстонии, он получил эстонское гражданство в порядке натурализации.