Фото и видео: незаконно приехавшие в Таллинн нигерийцы оказались на скамье подсудимых

Суд признал 37-летнего Кеннета Ирорере, 24-летнего Осасу Изогие и 31-летнего Брайта Сандей виновными в незаконном пересечении государственной границы Эстонии, а также в осознанном использовании фальшивых документов и приговорил их к шести месяцам условного тюремного наказания с испытательным сроком в один год.

Также суд в качестве дополнительного наказания назначил выслать их из Эстонии, а также выдал им запрет на въезд в страну в течение пяти лет.

До высылки из страны они будут находиться под арестом.

Согласно обвинению Пыхьяской окружной прокуратуры, трое граждан Нигерии 19 февраля прибыли из Милана в Таллиннский аэропорт и пересекли государственную границу Эстонии с помощью поддельных документов.