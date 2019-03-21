Чт, 21.03.2019
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  • Фото и видео: незаконно приехавшие в Таллинн нигерийцы оказались на скамье подсудимых

Фото и видео: незаконно приехавшие в Таллинн нигерийцы оказались на скамье подсудимых

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Харьюский уездный суд назначил выслать из страны трех нигерийцев, которые в феврале незаконно прибыли в Эстонию с помощью поддельных документов, пишет Postimees со ссылкой на BNS.

Суд признал 37-летнего Кеннета Ирорере, 24-летнего Осасу Изогие и 31-летнего Брайта Сандей виновными в незаконном пересечении государственной границы Эстонии, а также в осознанном использовании фальшивых документов и приговорил их к шести месяцам условного тюремного наказания с испытательным сроком в один год.

Также суд в качестве дополнительного наказания назначил выслать их из Эстонии, а также выдал им запрет на въезд в страну в течение пяти лет.

До высылки из страны они будут находиться под арестом.

Согласно обвинению Пыхьяской окружной прокуратуры, трое граждан Нигерии 19 февраля прибыли из Милана в Таллиннский аэропорт и пересекли государственную границу Эстонии с помощью поддельных документов.

После этого они пытались отправиться на пароме в Финляндию и для покупки билетов передали работнику порта поддельные документы. После этого компания была задержана.

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