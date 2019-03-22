Русских не будут сечь розгами на конюшне. Или?..

Младший Хельме на днях милостиво пообещать соизволил, что, в случае включения его партии (EKRE) в правительство, она изменит свою риторику. То есть тиблами русских с трибуны Рийгикогу и из министерских кабинетов публично называть не будут. Вот спасибо, барин! Салфет вашей милости, красота вашей чести!!!
Впрочем, пока погодим ловить на лету барскую длань и преданно лобзать ее. Во-первых, все это благорастворение воздухóв случится только если EKRE попадет в правительство. А не попадет – не взыщите! Во-вторых, сменить обещают только риторику. Что же касается реального отношения ко всяким там инородцам, то здесь на какие-то перемены надеяться – себя даром тешить.
Позабыты, позаброшены!
Да, в общем-то, и неважно – смягчат народные консерваторы свою риторику или нет. Дело ведь не в них, и даже не в том, придет ли уже изобретенная ушлыми журналистами новая аббревиатура «EKREIKE» (EKRE + Isamaa + KeskErakond) к власти, или ей так и суждено будет остаться не более чем словесным казусом, а место в правящей коалиции займут другие буквы. Мне кажется, мы не об том хлопочем.
Конечно, обсуждение налоговой политики и пенсионной реформы, строительства дорог (Rail Baltic, или как бы там еще они ни назывались) и проблем здравоохранения, детских пособий и образования на родном языке – все это очень злободневно и очень важно. Но это важно и злободневно практически всегда.
Это естественные каждодневные заботы и проблемы любого нормального государства, нормального общества. Ненормальными они становятся тогда, когда в центре внимания оказываются цвет кожи (как вариант – цвет паспорта), язык общения и/или сексуальная ориентация. Про то, как к этим вопросам относится в массе своей контингент EKRE и почему их за это не надо любить, не высказывался сегодня только слепоглухонемой. Поэтому предлагаю зайти с другого конца.
Не надо обладать сверхчувствительным душевным настроем, чтобы ощущать: за всеми дискуссиями, ведущимися сегодня в Доме Стенбока и вокруг него, прямо или косвенно присутствует то, что мы деликатно именуем русским вопросом. И основной посыл при этом формулируется примерно так: русские брошены на произвол судьбы, они (мы!) окончательно преданы, и некому за них (за нас!), бедных сирот, порадеть!..
И вот с этого места, как у несчастного Степы Лиходеева при виде опечатанной двери в комнату Берлиоза, в моей голове мысли начинают бежать «уже по двойному рельсовому пути, но, как всегда бывает во время катастрофы, в одну сторону и вообще черт знает куда».
С одной стороны, нельзя не признать, что многочисленная русскоязычная община, или, юридически более корректно, – сообщество, существует и, как ни странно, имеет свои специфические интересы, которые кем-то должны быть: А) внятно выражены, и Б) столь же недвусмысленно представлены и защищены.
А с другой стороны, непонятно, кто и как отныне будет (да и должен ли) это делать, и куда девались те, кто занимался этим до сих пор? А самое главное – да занимались ли?!
На Эдгара надейся, а сам…
Мне уже как-то доводилось писать, что одно из главных достижений основателя Центристской партии за весь период его активной политической деятельности – это создание грандиозного мифологического существа по имени «Эдгар Сависаар – самый верный друг и защитник обездоленных русских жителей Эстонии». Соответственно отблеск этого качества падал на все, к чему прикасалась рука мастера, и на всех, кто удостаивался его благословения.
Сразу оговорюсь: я всегда считал и продолжаю, без всякой иронии, считать Сависаара одним из самых ярких эстонских политиков периода «до, во время и после» восстановления государственного суверенитета республики. Его роль в становлении и укреплении эстонской независимости еще должна быть, и наверняка будет, по достоинству оценена экспертным сообществом и, что гораздо важнее, народом Эстонии.
Однако в отношении русскоязычной диаспоры роль эту, говоря объективно, следует признать отрицательной. Каким-то почти мистическим способом он сумел приобрести образ защитника и выразителя интересов русского населения страны. Пройдя сложный путь от врага номер один, призывавшего эстонский народ (не народ Эстонии, а именно эстонский народ!) защитить Тоомпеа от штурмующих замок т.н. рабочих дружин во главе с Михаилом Лысенко, до отца и благодетеля бесправных русскоязычных. Не исключено, что при этом он руководствовался даже добрыми намерениями. Но куда ведет выстланная таковыми дорога, мы знаем.
Сыграв на амбициях и противоречиях, царивших в руководстве партий, которые боролись тогда за популярность среди живущих в Эстонии «некоренных», Сависаар фактически подмял под себя сначала их лидеров, а затем уже весь актив и большинство рядовых членов этих партий. (Я имею в виду Объединенную Народную партию Эстонии – ОНПЭ, и Русскую партию Эстонии – РПЭ.)
Таким образом, ему удалось убедить представляемую ими часть населения в том, что «чисто» этнические партии, даже проведя своих депутатов в Ригикогу, не в состоянии эффективно защищать интересы этого контингента. Что, в принципе, соответствовало действительности.
Но отсюда был сделан не вполне корректный, однако оказавшийся действенным, вывод: только Центристская партия и ее бессменный вождь способны по-настоящему защитить права и интересы русскоязычного меньшинства. И этот устойчивый стереотип закрепился.
Ставка была по сути беспроигрышной. Сависаар показал себя большим (и значительно бóльшим, чем лидеры РПЭ и ОНПЭ) знатоком психологии русского человека, которого не надо особо уговаривать, что есть кто-то, кто знает твои печали, искренне тебе сочувствует и обладает достаточной властью, чтобы все сделать для тебя, чтобы твоя жизнь текла млеком и медом. Надо только поверить в этого вождя и делегировать ему максимум доступной власти.
Взвалив на себя таким образом тяжкий груз ответственности за малых сих, Носорог тем самым – не берусь утверждать, что со злым умыслом – фактически лишил эту часть аудитории не только умения проявлять инициативу, но и самого желания думать и поступать самостоятельно. Собственно, это и есть главный итог выступления Сависаара в роли защитника униженных и оскорбленных.
И в этом смысле пассивность русского избирателя, главным образом в Ида-Вирумаа, основной вотчине центристов, да и в Ласнамяэ тоже, – это всего лишь логичный итог многолетней обработки русского политического поля «птенцами гнезда Эдгорова». Взлелеянный ими пессимизм электората в части способности русских политиков без поддержки «сильной руки» сделать что-либо стóящее распространился и на самих взлелеявших. По известной пословице: за что боролись, на то и напоролись. Носорог, сидя на хуторе Хундисильма, может потирать руки – имеет полное право.
Quo vadis, russo electorato?
Сегодня, применительно к теме нашего разговора, не имеет хоть сколько-нибудь серьезного значения вопрос, будет ли сформирована такая коалиция, или сякая. Для эстонских русских проблема вовсе не в этом. Не стоит отвлекаться на цвет обертки. Важно, что там – под оберткой. И важно ровно в той же степени, в какой это важно для живущих здесь эстонцев, сету, евреев, украинцев, армян и представителей прочих наций и народностей. В конце концов, по гамбургскому счету, проблема серых паспортов для эстонцев настолько же остра, как и для их иноязычных «соседей по коммуналке». Просто они пока еще не до конца это осознали. Придет время – осознают. Цивилизованное ее решение – в общих интересах.
Главный урок, который, на мой взгляд, следует извлечь из прошедших выборов, сводится к тому, что они наглядно показали: время изменилось кардинально. Как любят выражаться интеллектуала, произошла смена парадигм. Опыт предыдущих десятилетий показал принципиальную несостоятельность партий, строящихся исключительно по этническому признаку и с целью защиты чьих-то интересов на этом основании. Нынешняя ситуация стала логическим продолжением темы: любая попытка продлить, в той или иной форме, существование национального вопроса (неважно, русского, еврейского или хотя бы даже и эстонского – в форме эстонскости) это путь к сегрегации.
Только не надо надеяться, что придет добрый и сильный герой и защитит нас от супостатов. Хватит ждать. И если кто-то когда-то скажет вам, что он – и только он! – знает, как надо решать ваши проблемы, и твердо обещает решить их, не верьте. Потому что мои проблемы никто не знает лучше, чем я сам. И никто не сможет их решить лучше, чем я сам. Ну, в крайнем случае, мы сами. Для этого, в числе прочих инструментов, и существуют выборы. Странно, но приходится вспомнить, что они дают право выбрать. Свой путь, свое будущее, будущее своих детей. Вот и будем пользоваться этим правом – на всех доступных уровнях. Чтобы если уж потом и обижаться, то только на самих себя. Но это уж и вовсе неконструктивно…