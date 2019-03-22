Русских не будут сечь розгами на конюшне. Или?..

Впрочем, пока погодим ловить на лету барскую длань и преданно лобзать ее. Во-первых, все это благорастворение воздухóв случится только если EKRE попадет в правительство. А не попадет – не взыщите! Во-вторых, сменить обещают только риторику. Что же касается реального отношения ко всяким там инородцам, то здесь на какие-то перемены надеяться – себя даром тешить.

Позабыты, позаброшены!

Да, в общем-то, и неважно – смягчат народные консерваторы свою риторику или нет. Дело ведь не в них, и даже не в том, придет ли уже изобретенная ушлыми журналистами новая аббревиатура «EKREIKE» (EKRE + Isamaa + KeskErakond) к власти, или ей так и суждено будет остаться не более чем словесным казусом, а место в правящей коалиции займут другие буквы. Мне кажется, мы не об том хлопочем.

Конечно, обсуждение налоговой политики и пенсионной реформы, строительства дорог (Rail Baltic, или как бы там еще они ни назывались) и проблем здравоохранения, детских пособий и образования на родном языке – все это очень злободневно и очень важно. Но это важно и злободневно практически всегда.

Это естественные каждодневные заботы и проблемы любого нормального государства, нормального общества. Ненормальными они становятся тогда, когда в центре внимания оказываются цвет кожи (как вариант – цвет паспорта), язык общения и/или сексуальная ориентация. Про то, как к этим вопросам относится в массе своей контингент EKRE и почему их за это не надо любить, не высказывался сегодня только слепоглухонемой. Поэтому предлагаю зайти с другого конца.

Не надо обладать сверхчувствительным душевным настроем, чтобы ощущать: за всеми дискуссиями, ведущимися сегодня в Доме Стенбока и вокруг него, прямо или косвенно присутствует то, что мы деликатно именуем русским вопросом. И основной посыл при этом формулируется примерно так: русские брошены на произвол судьбы, они (мы!) окончательно преданы, и некому за них (за нас!), бедных сирот, порадеть!..

И вот с этого места, как у несчастного Степы Лиходеева при виде опечатанной двери в комнату Берлиоза, в моей голове мысли начинают бежать «уже по двойному рельсовому пути, но, как всегда бывает во время катастрофы, в одну сторону и вообще черт знает куда».

С одной стороны, нельзя не признать, что многочисленная русскоязычная община, или, юридически более корректно, – сообщество, существует и, как ни странно, имеет свои специфические интересы, которые кем-то должны быть: А) внятно выражены, и Б) столь же недвусмысленно представлены и защищены.

А с другой стороны, непонятно, кто и как отныне будет (да и должен ли) это делать, и куда девались те, кто занимался этим до сих пор? А самое главное – да занимались ли?!

На Эдгара надейся, а сам…