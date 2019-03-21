Названы 10 неизвестных провинций Таиланда для тех, кто объездил весь мир

Малоизвестные туристам тайские провинции ожидаемо вызвали большой интерес у посетителей Международной туристической выставки ITB в Германии. Всего было представлено 10 районов, расположенных недалеко от популярных направлений на севере, юге, востоке и в центральной части Таиланда, пишет turizm.ru. Как отмечают сами представители тайского туризма, в этих провинциях прекрасно сочетаются отдых на безумно красивых пляжах, знакомство с местной культурой и уникальным образом жизни, гастрономические изыски и интереснейшие достопримечательности. Все это и многое другое, доселе скрытое от глаз иностранных гостей, удивит и в хорошем смысле шокирует даже туристов, объездивших весь мир.

Открывает список самая северная провинция Таиланда Чианг Рай. Это место может привлечь туристов королевской виллой Мае Фа Луанг, парком на горе Дои Тунг и конечно, пещерой Тхам Луанг. Помните, именно оттуда летом 2018 года спасали застрявшую и отрезанную водой от мира группу школьников. Кроме того, интересной окажется поездка в район Панг Ха. Здесь путешественники познакомятся с каренской этнической группой и научатся делать натуральную бумагу, не нанося вреда природе.

Провинция Мэй Хонг Сон в восточном Таиланде готова предложить гостям тур Mae Hong Son Doister CraftStay, во время которого участников познакомят с историей местных искусств и ремесел. Кроме того, район называют «тайской Швейцарией» благодаря чистому горному воздуху, девственным лесам и великолепным панорамным видам. Провинция Транг в последнее время все чаще становится целью приезда туристов. Однако она пока еще может похвастаться уединенными пляжами Андаманского побережья. К таковым относятся Ко Мук и Тхам Маракот. Побережье Транга также известно самой большой популяцией морских коров — дюгоней, занесенных в Красную книгу. Помимо отдыха на море, туристам предлагают присоединиться к высаживанию морской травы, необходимой для питания дюгоней. Пляжный отдых в райской тиши предлагает и южная провинция Ранонг. Здесь путешественникам покажут и расскажут о белоснежных пляжах острова Ко Паям и познакомят с образом жизни местных жителей. Во время поездки туристы смогут приготовить блюда из сырых орехов кешью и собрать овощи с огорода для собственного же обеда.

В топ-10 малоизвестных провинций также попали: Чантабури, славящаяся своими фруктами, Сухкотай с ее древними руинами королевских дворцов, буддийских храмов и городских стен, небольшая провинция Трат с идиллическими пляжами на побережье Сиамского залива, центр буддизма в южном регионе Накхонситхаммарат. Компанию им составляют провинция Чумпхон, предлагающая туристам посетить национальный парк со множеством красивых островов и пляжей, и провинция Нан, известная своими храмами и уникальной смесью культур горных народов и равнинных общин.