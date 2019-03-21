Нападение на женщину: полиция задержала 34-летнего мужчину

На прошлой неделе в полицию обратилась женщина, которая сообщила, что неизвестный мужчина на велосипеде во время пробежки по вильяндиской тропе здоровья приставал к ней, пишет Sakala. Согласно опубликованному в пятницу в Facebook посту, вечером велосипедист сначала обогнал бегунью и остановился на расположенной впереди горке. А когда она поравнялась с ним, он схватил ее и продемонстрировал желание совершить действие сексуального характера. Жертва нападения смогла оказать сопротивление и после этого нападавший сбежал с криками, что он всего лишь пошутил.