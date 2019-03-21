Нападение на женщину: полиция задержала 34-летнего мужчину

Полиция задержала 34-летнего мужчину, который неделю назад на тропе здоровья в Вильянди напугал бегунью. Стражам правопорядка задержанный сказал, что не хотел совершать нападения.
На прошлой неделе в полицию обратилась женщина, которая сообщила, что неизвестный мужчина на велосипеде во время пробежки по вильяндиской тропе здоровья приставал к ней, пишет Sakala. Согласно опубликованному в пятницу в Facebook посту, вечером велосипедист сначала обогнал бегунью и остановился на расположенной впереди горке. А когда она поравнялась с ним, он схватил ее и продемонстрировал желание совершить действие сексуального характера. Жертва нападения смогла оказать сопротивление и после этого нападавший сбежал с криками, что он всего лишь пошутил.
«Полиции с общественной помощью удалось выяснить личность мужчины, который 12 марта на тропе здоровья побеспокоил бегавшую женщину», - сказала ведущий следователь Вильяндиского отделения полиции Лийя Пильт. Мужчина 1985 года рождения задержан и доставлен в отделение полиции для следственных мероприятий. По предварительным данным, он не преследовал цели совершить преступление и не хотел нападать на бегунью, но все обстоятельства произошедшего еще выясняются.