Картина дня: печальное будущее судебных исполнителей и кампания Кальюлайда

Судебные исполнители сушат весла: должников мало, государство прижимает

Министерство юстиции считает, что как минимум половину бюро судебных исполнителей нужно закрыть, чтобы избежать их мучительной смерти. Выживут только сильнейшие, которые умеют зарабатывать дополнительный доход. Читать далее...

Пьяный вдрызг водитель превратил выигранный автомобиль в металлолом

Четыре года назад рыбак-любитель Вайдо Вабаоя выиграл главный приз на проводившихся на озере Вильянди соревнованиях по рыбной ловле: автомобиль Renault Captur. Тогда Вабаоя сказал газете Sakala, что, конечно, приехал на соревнования трезвым, но позволил друзьям потом проставиться в баре по случаю победы. Теперь выигранный автомобиль превратился в металлолом. Читать далее...

Автовладелец обвиняет мойку в Ласнамяэ в повреждении машины

В редакцию Rus.Postimees обратился пенсионер Владимир, по словам которого, из-за технических сбоев автомойки Circle K был поврежден его автомобиль. Представительница Circle K отрицает вину предприятия в данном инциденте. Читать далее...

Бизнесмен из Эстонии помогал России добывать американские микрочипы

Прокуратура Калифорнии предъявила обвинения двум мужчинам, которые вывезли из США в Эстонию, а затем контрабандой переправили в Россию высокотехнологичную электронику, используемую в том числе в военной промышленности. Читать далее...

Кальюлайд объявил о новой кампании: призываю Кылварта, Тоом и других голосовать против EKRE

Сегодня, 21 марта, центрист Раймонд Кальюранд запустил кампанию, цель которой - призвать Михаила Кылварта, Яну Тоом и других представителей т.н. русского крыла Центристской партии еще раз взвесить, какие у них имеются возможности, чтобы остановить восхождение EKRE к вершинам власти. Он считает, что на них всех лежит большая ответственность как перед избирателями Центристской партии, так и перед страной в целом. Читать далее...

Ольга Иванова: Юри Ратас смог бы создать коалицию и с чертом лысым

В среду, 20 марта, в дискуссионной передаче «Кто кого?» на ETV+ обсуждали вопросы, связанные с участием в коалиционных переговорах Консервативной народной партии Эстонии (EKRE). Читать далее...

Важная информация для владельцев ИД-карт

Портал дигитальных подписей DigiDoc меняет название на Dokobit. Кроме того, подписывать документы дигитально вскоре можно будет и с мобильных телефонов. Читать далее...

Фото и видео: незаконно приехавшие в Таллинн нигерийцы оказались на скамье подсудимых

Харьюский уездный суд постановил выслать из страны трех нигерийцев, которые в феврале незаконно прибыли в Эстонию с помощью поддельных документов. Читать далее...

Яна Тоом пожаловалась на Михаила Стальнухина в суд чести Центристской партии

Вице-председатель Центристской партии Яна Тоом подала в партийный суд чести жалобу на своего однопартийца, депутата Рийгикогу Михаила Стальнухина, который перед парламентскими выборами выступал с жесткой критикой в адрес Тоом. Читать далее...

Симсон извинилась перед гинекологами за высказывание Хельме

Вице-председатель Центристской партии Кадри Симсон извинилась за высказывания зампреда EKRE Мартина Хельме в адрес эстонских гинекологов. Читать далее...

Уроженец Таллинна, подозреваемый в убийстве воей бывшей девушки, предстанет перед британским судом

Арестованный на прошлой неделе в Эстонии и выданный властям Соединенного королевства подозреваемый в убийстве Кирилл Белорусов (32) в четверг предстанет перед судом в Лондоне. Читать далее...

Фото: так выглядят новые банкоматы Swedbank

В апреле Swedbank по всей Эстонии заменит 20 банкоматов для снятия и внесения наличных. К концу лета планируется заменить 40 устройств. В общей сложности у Swedbank сегодня 393 банкомата, 110 из которых имеют функцию выдачи и приема наличных. Читать далее...

Не только такси: Bolt займется доставкой еды