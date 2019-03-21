Чт, 21.03.2019
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  • Двух крайне опасных преступников будут судить за покушение на сотрудника тюрьмы

Двух крайне опасных преступников будут судить за покушение на сотрудника тюрьмы

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Николай Лиличкин.

ФОТО: Politsei

В апреле серийный убийца Юрий Устименко и приговоренный к тюремному сроку за стрельбу в полицейского Николай Лиличкин предстанут перед Тартуским уездным судом. Их обвиняют в покушении на жизнь сотрудника тюрьмы.

Лыунаская окружная прокуратура обвиняет Устименко (37) в покушении, а Лиличкина (56) в способствовании покушению и в соучастии в покушении.

Согласно обвинению, 14 февраля 2017 года Устименко, являясь заключенным Тартуской тюрьмы, при содействии заключенного Лиличкина, ударил бритвенным лезвием по руке и горлу находившегося при исполнении обязанностей 50-летнего служащего тюрьмы. Согласно обвинению, целью Устименко было убийство служащего тюрьмы.

Лиличкина прокуратура обвиняет в том, что он с 27 августа 2015 года по 14 февраля 2017 года подстрекал Устименко к убийству года служащего Тартуской тюрьмы.

Юрий Устименко.

ФОТО: LIIS TREIMANN / PM/SCANPIX BALTICS

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