Двух крайне опасных преступников будут судить за покушение на сотрудника тюрьмы

Лыунаская окружная прокуратура обвиняет Устименко (37) в покушении, а Лиличкина (56) в способствовании покушению и в соучастии в покушении.

Согласно обвинению, 14 февраля 2017 года Устименко, являясь заключенным Тартуской тюрьмы, при содействии заключенного Лиличкина, ударил бритвенным лезвием по руке и горлу находившегося при исполнении обязанностей 50-летнего служащего тюрьмы. Согласно обвинению, целью Устименко было убийство служащего тюрьмы.

Лиличкина прокуратура обвиняет в том, что он с 27 августа 2015 года по 14 февраля 2017 года подстрекал Устименко к убийству года служащего Тартуской тюрьмы.