Чт, 21.03.2019
Мне неловко за имидж Эстонии, но куда серьезнее отчаяние из-за того, что избранные правители не хотят руководить, им нужна только власть. Кристина Каллас
  • Rus.Postimees.ee
  • Впрок
  • Посетитель McDonald’s проткнул язык попавшейся в гамбургере иглой

Посетитель McDonald’s проткнул язык попавшейся в гамбургере иглой

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

McDonald’s. Фото иллюстративное.

ФОТО: Joe Raedle / AFP

Посетитель McDonald’s на Тайване получил травму острым предметом, оказавшимся в гамбургере. Он потребовал объяснений от компании.

Мужчина утверждает, что зашел в ресторан рано утром, чтобы взять еду на вынос и перекусить позже. Во время еды он почувствовал сильную боль. Причиной оказалась игла длиной около сантиметра, которая впилась ему в язык. Из раны текла кровь, сообщает Lenta.ru со ссылкой на AsiaOne.

Пострадавший сфотографировал острый предмет в качестве доказательства, вернулся в McDonald’s и потребовал объяснений. После этого один из сотрудников проводил его в больницу.

Как выяснилось, в гамбургер попала деталь чистящего оборудования, которое использовалось без официального разрешения. Местное отделение компании пообещало улучшить подготовку руководства и работников, чтобы не допустить повторения этого случая.

В 2018 году исполнительный директор британского отделения McDonald’s заявил, что в рабочие дни всегда завтракает и обедает в McDonald’s. По утрам он, как правило, заказывает овсяную кашу или пончик, а днем ест ролл или салат.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ