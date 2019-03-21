Посетитель McDonald’s проткнул язык попавшейся в гамбургере иглой

Мужчина утверждает, что зашел в ресторан рано утром, чтобы взять еду на вынос и перекусить позже. Во время еды он почувствовал сильную боль. Причиной оказалась игла длиной около сантиметра, которая впилась ему в язык. Из раны текла кровь, сообщает Lenta.ru со ссылкой на AsiaOne.

Пострадавший сфотографировал острый предмет в качестве доказательства, вернулся в McDonald’s и потребовал объяснений. После этого один из сотрудников проводил его в больницу.

Как выяснилось, в гамбургер попала деталь чистящего оборудования, которое использовалось без официального разрешения. Местное отделение компании пообещало улучшить подготовку руководства и работников, чтобы не допустить повторения этого случая.