Эстония выдаст США предполагаемых главарей наркобанды

По данным BNS, Эстония выдаст США известного тренера карате Евгения Быкова (44), Виталия Воронюка (36) и обвиняемого в управлении преступной группировкой еще одного известного тренера карате Амида Магеррамова (38).

В рамках того же дела властям США уже выдан не имеющий определенного гражданства Виктор Литвинчук (38), который не оспорил соответствующее решение. Свою экстрадицию в США в рамках того же дела через административный суд оспорил не имеющий определенного гражданства Николай Нифталиев (32), жалобу которого на этой неделе было решено не удовлетворять.

По данным BNS, суд решил, что административный акт, составленный в отношении Нифталиев, достаточно основателен и в нем рассмотрены все существенные обстоятельства. Решение административного суда может быть оспорено через окружной суд.

В Эстонии процедура экстрадиции делится на предварительное производство в Министерстве юстиции и госпрокуратуре, судебный контроль юридической допустимости экстрадиции и входящее в компетенцию исполнительной власти решение об экстрадиции.

Осенью прошлого года Харьюский уездный суд признал выдачу Быкова, Магеррамова, Нифталиева, Воронюка и Литвинчука США юридически допустимой.

Решение об экстрадиции иностранцев принимает министр юстиции, а решение об экстрадиции граждан Эстонии — правительство.

Согласно просьбе об экстрадиции, в США против мужчин выдвинуто в общей сложности девять пунктов обвинения, касающихся преступлений за период 2017-2018.

Просьба США об экстрадиции подозреваемых основана на подписанном 8 февраля 2006 года правительствами Эстонии и США договоре о взаимной экстрадиции.

Согласно договору, государства обязываются выдавать друг другу лиц, которых обратившееся с просьбой государство подозревает, обвиняет или осудило за преступление, которое по законам обоих государств влечет за собой наказание от лишения свободы на срок более года или строже.

Полиция Эстонии задержала мужчин в начале сентября 2018 года в связи с просьбой США о правовой помощи. Официальные власти США подозревают их в международном обороте фентанила и отмывании денег.

Подозреваемые были задержаны в результате продолжавшейся около года операции агентства по борьбе с наркопреступностью США DEA.

Весной 2003 года суд приговорил Быкова к восьми годам лишения свободы за организацию попыток убийства связанных с преступным миром бизнесменов Вадима Полищука, Виктора Шаповалов и Меэлиса Лао.