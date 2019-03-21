В Ласнамяэ наркодилер продавал марихуану подросткам

«У полицейских есть основания предполагать, что он продавал марихуану в том числе и несовершеннолетним подросткам. Закон предусматривает за такие преступления серьезное наказание – преступников может ждать тюремное заключение сроком до 15 лет», - пишет Фролова.

Сообщения о возможных продавцах наркотических веществ можно передать на автоответчики инфотелефона или по электронной почте. «Ни один родитель не хочет, чтобы его ребенка подвергали опасности люди, желающие заработать за счет зависимости и здоровья других людей. Если вы видите какую-то подозрительную деятельность в вашем доме или в вашем дворе и у вас есть подозрение, что может вестись торговля наркотиками, обязательно сообщите об этом службе по расследованию наркопреступлений и организованных преступлений Пыхьяской префектуры на автоответчик по номеру 612 4465», - рекомендует веб-констебль.