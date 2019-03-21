«Нечаянно слишком сильно нажал на педаль газа»: в Таллинне водитель BMW мчался со скоростью 120 км/ч

За рулем внедорожника был 25-летний мужчина, который сказал в свое оправдание, что нечаянно слишком сильно нажал на педаль газа и педаль застряла за ковриком. Водитель, у которого есть два действующих наказания за проступки, был задержан полицейскими и отправлен 20 марта в суд. Суд назначил ему в качестве наказания 12 дней ареста, из которых десять были заменены на общественно-полезные работы. Также его лишили водительских прав на шесть месяцев.

"Очень трудно поверить в том, что превысить скорость более чем в два раза можно случайно. Водитель, разогнавшийся до 120 км/ч у пешеходного перехода, должен понять всю опасность своих действий и надеюсь, что два дня ареста и лишение прав на шесть месяцев, что означает, что ему снова придется сдавать экзамен, окажет должное влияние", – сказал руководитель Центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Ханнес Кулламяэ.

В этом году по всей Эстонии полицейские задержали 3709 превышавших скорость водителей. В 26 случаях скорость была превышена на более чем 60 км/ч от дозволенной. Из всех нарушений более 1500 было совершено в городах.