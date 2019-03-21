Украина ввела новые санкции против России: в черный список попали более 800 человек

Новые санкции Украины против России вступили в силу 21 марта. Текст соответствующего указа президента Петра Порошенко опубликован в газете "Голос Украины".
Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о введении новых санкций 20 марта. Санкционные списки включают 848 физических и 294 юридических лиц, которые: были вовлечены в процесс строительства транспортного перехода через Керченский пролив; причастны к вооруженному нападению и захвату украинских военных катеров, а также к удерживанию украинских моряков; организовывали и способствовали проведению псевдовыборов на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей, Крымского полуострова; демонстративно нарушали украинское законодательство въезда/выезда на территорию Крыма; распространяют издательскую продукцию антиукраинского содержания; незаконно получили и используют музейное экспонаты, которые принадлежат Украине.
В Совете национальной безопасности Украины сообщили, что санкции применили к руководителям Совета федерации Федерального собрания России и депутатам Государственной думы, пишет радио "Свобода".
Кроме того, в санкционные списки попали ученые, занимающиеся археологическими исследованиями и музейной работой в Крыму, пишет Newsru.com. Например, ограничения коснулись сотрудника Государственного Эрмитажа и Санкт-Петербургского государственного университета, кандидата исторических наук Александра Бутягина, который с 1999 года является руководителем Мирмекийской археологической экспедиции в Крыму.
Санкции наложены и на доктора исторических наук, сотрудника Института археологии Крыма Вадима Кутайсова, доктора наук и сотрудницу Археологического музея в Батуми (Грузия) Миранду Турманидзе, сотрудников Института археологии РАН Сергея Ольховского, Ирину Рукавишникову, Николая Сударева. Им на три года запрещен въезд на территорию Украины, а также в отношении указанных лиц вводится "блокировка активов".
СНБО Украины также ввело ограничительные мероприятия в отношении отдельных физических и юридических лиц, против которых применили санкции ЕС, США и Канада.
Кроме того, на основании предложений Национального банка Украины продолжены санкции в отношении четырех банков с капиталом государства-агрессора. В то же время "в связи с достижением цели введения санкций" по представлению СБУ отменены ограничительные мероприятия в отношении 8 юридических лиц, большинство из которых прекратили хозяйственную деятельность.
Санкции в отношении физических лиц и компаний, которые в той или иной степени признаются причастными к политике Кремля, последовательно вводятся международным сообществом с 2014 года, когда разразился широкомасштабный политический кризис на Украине.
Напомним, в конце 2013-го и в начале 2014 года на Украине начались массовые акции протеста после того, как власти притормозили процесс евроинтеграции. Многомесячный массовый протест вылился в столкновения с сотрудниками правоохранительных органов. После того как участникам акций удалось захватить ряд административных зданий, президент Виктор Янукович в конце февраля сбежал за пределы Украины и нашел убежище в России.
Уже в марте 2014 года при участии российских военных была осуществлена смена власти в украинском Крыму, а затем проведен референдум по вопросу присоединения к России. "Благодаря высоким морально-волевым качествам, хорошей подготовке и выдержке офицеров и солдат удалось в мирной и спокойной обстановке провести референдум. Население Крыма, оценив корректность и высокую профессиональную подготовку личного состава Вооруженных сил, с благодарностью назвало российских военнослужащих "вежливыми людьми", - говорилось в докладе Минобороны РФ.
В референдуме приняли участие более 80% имевших право голоса. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта его ратифицировало Федеральное Собрание.
Украина считает Крым временно оккупированной территорией. А международное сообщество в целом оценивает действия России как аннексию и агрессию по отношению к Украине. Генеральная Ассамблея ООН подавляющим большинством голосов не признала российскую принадлежность Крыма. Позицию России поддержали лишь Армения, Белоруссия, Боливия, Куба, КНДР, Никарагуа, Судан, Сирия, Венесуэла и Зимбабве.
В связи с территориальным спором вокруг Крыма Украина, США, Евросоюз и другие страны ввели ряд санкций против России, российских бизнесменов и политиков, посещавших Крым общественных деятелей и ведущих бизнес на полуострове компаний, как из России, так и из других стран. Страх перед новыми санкциями оказался настолько велик, что в Крыму и спустя пять лет после его отторжения от Украины отказываются работать даже гиганты российского бизнеса, тесно связанные с государством (например, Сбербанк).
В научном сообществе к угрозе санкций до сих пор относились менее серьезно. "На работе крымских археологов, которые получили российские паспорта с местной пропиской, это (введение санкций. - прим. ред.) мало отразится - они и так все под ограничениями: не могут получить никаких грантов и возглавлять какие-то иностранные проекты и так далее, - говорила кандидат исторических наук, начальник Инкерманского отряда Севастопольской археологической экспедиции Эвелина Кравченко. - За границу они могут ездить только по украинскому паспорту и только через Украину. Поэтому вводить санкции против них особого смысла нет, это просто знаково".
Однако наложение санкций на российских археологов имеет смысл, полагает Кравченко. "Украина перед международным сообществом покажет свое отношение к людям, которые нарушают международное законодательство и проводят исследования в Крыму. Прецедентов в этой сфере особо нет, но санкции действительно будут иметь резонанс. Могу точно сказать, что никто из иностранцев, которые работали там в экспедициях в 2014 году, сейчас там не работают, все международные проекты и гранты свернуты", - пояснила она в интервью информагентству "Крым.Реалии".