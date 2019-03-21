Украина ввела новые санкции против России: в черный список попали более 800 человек

В референдуме приняли участие более 80% имевших право голоса. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта его ратифицировало Федеральное Собрание.

Украина считает Крым временно оккупированной территорией. А международное сообщество в целом оценивает действия России как аннексию и агрессию по отношению к Украине. Генеральная Ассамблея ООН подавляющим большинством голосов не признала российскую принадлежность Крыма. Позицию России поддержали лишь Армения, Белоруссия, Боливия, Куба, КНДР, Никарагуа, Судан, Сирия, Венесуэла и Зимбабве.

В связи с территориальным спором вокруг Крыма Украина, США, Евросоюз и другие страны ввели ряд санкций против России, российских бизнесменов и политиков, посещавших Крым общественных деятелей и ведущих бизнес на полуострове компаний, как из России, так и из других стран. Страх перед новыми санкциями оказался настолько велик, что в Крыму и спустя пять лет после его отторжения от Украины отказываются работать даже гиганты российского бизнеса, тесно связанные с государством (например, Сбербанк).

В научном сообществе к угрозе санкций до сих пор относились менее серьезно. "На работе крымских археологов, которые получили российские паспорта с местной пропиской, это (введение санкций. - прим. ред.) мало отразится - они и так все под ограничениями: не могут получить никаких грантов и возглавлять какие-то иностранные проекты и так далее, - говорила кандидат исторических наук, начальник Инкерманского отряда Севастопольской археологической экспедиции Эвелина Кравченко. - За границу они могут ездить только по украинскому паспорту и только через Украину. Поэтому вводить санкции против них особого смысла нет, это просто знаково".